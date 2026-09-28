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जम्मू कश्मीर : कुपवाड़ा में किशनगंगा नदी में गाड़ी गिरी, 9 माह की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत

जम्मू कश्मीर की किशनगंगा नदी में वाहन के गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. इसमें एक वाहन के किशनगंगा नदी में गिर जाने से नौ महीने की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए.