जम्मू-कश्मीर: पुंछ में खाई में गिरी गाड़ी, छह लोगों की मौत, तीन घायल
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई.
Published : August 26, 2026 at 8:37 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई, जिसमें दो महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सूरनकोट के शेलधर इलाके में हुआ. उन्होंने कहा कि घायलों में से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई है.
पुंछ के डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "आज शाम एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जिसमें छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए."
उन्होंने कहा कि तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया.
पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. परवेज खान ने कहा कि PCR के जरिये हादसे की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सर्विस, अतिरिक्त एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी संसाधन तुरंत मौके पर भेजे गए. उन्होंने बताया कि छह लोगों के शव जिला अस्पताल लाए गए, जिनमें चार पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.
मृतकों की पहचान शेराज अहमद, नजाकत हुसैन, मोहम्मद शफी, मुसरत हुसैन, जुल्फत बी और मोहम्मद वाशिद के रूप में हुई. जिनकी उम्र 20 और 25 साल के बीच थी.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.
उपराज्यपाल के ऑफिस ने एक्स पोस्ट में कहा, "पुंछ में एक दुखद सड़क हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं दुखी परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद दी जाए."
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