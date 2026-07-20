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जम्मू-कश्मीर : पुंछ में बादल फटने से भूस्खलन, मकान जमींदोज, 7 लोगों की मौत

पुंछ में भारी बारिश और बादल फटने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके का एक दृश्य. ( file photo-ANI )

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के लोरन इलाके में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी. लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने से एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने एक रिहायशी मकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना लोरन गांव के ऊंचाई वाले इलाके में हुई. उन्होंने कहा कि भूस्खलन की चपेट में आया मकान मिट्टी से बना हुआ था. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मारे गए सात लोगों में चार महिलाएं शामिल हैं. बता दें कि शनिवार शाम से पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है. अधिकारियों के अनुसार, लोरन में मारे गए सात लोगों समेत जिले में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह लोग लापता हैं.