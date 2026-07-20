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जम्मू-कश्मीर : पुंछ में बादल फटने से भूस्खलन, मकान जमींदोज, 7 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से हुए भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई.

A view of the flood-affected area after heavy rain and cloudburst in Poonch.
पुंछ में भारी बारिश और बादल फटने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके का एक दृश्य. (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 6:19 PM IST

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जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के लोरन इलाके में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी. लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने से एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने एक रिहायशी मकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई.

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना लोरन गांव के ऊंचाई वाले इलाके में हुई. उन्होंने कहा कि भूस्खलन की चपेट में आया मकान मिट्टी से बना हुआ था. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मारे गए सात लोगों में चार महिलाएं शामिल हैं.

बता दें कि शनिवार शाम से पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है. अधिकारियों के अनुसार, लोरन में मारे गए सात लोगों समेत जिले में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह लोग लापता हैं.

पुंछ और राजौरी में मृतकों के परिजनों को मिलेगी छह-छह लाख रु की अनुग्रह राशि
वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ और राजौरी जिलों में वर्षाजनित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सोमवार को छह-छह लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की.

दोनों जिलों में रविवार से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. इनमें पुंछ में 10 और राजौरी में तीन लोगों की जान गई, जबकि सात अन्य अब भी लापता हैं.

मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और वर्षाजनित अन्य घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों की अपूरणीय क्षति की भरपाई किसी भी वित्तीय सहायता से नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, 16 लोगों की मौत

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