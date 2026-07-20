जम्मू-कश्मीर : पुंछ में बादल फटने से भूस्खलन, मकान जमींदोज, 7 लोगों की मौत
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से हुए भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई.
Published : July 20, 2026 at 6:19 PM IST
जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के लोरन इलाके में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी. लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने से एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने एक रिहायशी मकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई.
अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना लोरन गांव के ऊंचाई वाले इलाके में हुई. उन्होंने कहा कि भूस्खलन की चपेट में आया मकान मिट्टी से बना हुआ था. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मारे गए सात लोगों में चार महिलाएं शामिल हैं.
Seven killed in fresh landslide in rain-hit Poonch district of Jammu and Kashmir: Officials pic.twitter.com/FxSKZ0mRxC— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
बता दें कि शनिवार शाम से पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है. अधिकारियों के अनुसार, लोरन में मारे गए सात लोगों समेत जिले में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह लोग लापता हैं.
पुंछ और राजौरी में मृतकों के परिजनों को मिलेगी छह-छह लाख रु की अनुग्रह राशि
वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ और राजौरी जिलों में वर्षाजनित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सोमवार को छह-छह लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की.
#WATCH | Rajouri, J&K: A joint team of the SDRF, NDRF and the Indian Army carried out a rescue and recovery operation to retrieve a body from the Munawar River in the Nowshera area of Rajouri district.— ANI (@ANI) July 20, 2026
Further details, including the identity of the deceased and the… pic.twitter.com/3QVUKcWgjt
दोनों जिलों में रविवार से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. इनमें पुंछ में 10 और राजौरी में तीन लोगों की जान गई, जबकि सात अन्य अब भी लापता हैं.
मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और वर्षाजनित अन्य घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों की अपूरणीय क्षति की भरपाई किसी भी वित्तीय सहायता से नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
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