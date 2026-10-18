महाराष्ट्र: बीड में हाईवे पर कार और बस में भीषण टक्कर, परिवार के पांच सदस्यों की मौत
हादसे का शिकार हुआ परिवार बीड जिले के माजलगांव का रहने वाला है और तीर्थयात्रा के लिए तुलजापुर जा रहा था.
Published : October 18, 2026 at 2:07 PM IST
बीड (महाराष्ट्र): बीड जिले के माजलगांव तालुका में खामगांव-पंढरपुर नेशनल हाईवे पर एक कार और बस के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. शिंदेवाड़ी फाटा पर हुए इस भयानक हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई.
रिपोर्ट के मुताबिक, कार गाड़ी, जिसमें माजलगांव का एक परिवार तीर्थयात्रा के लिए तुलजापुर जा रहा था, अविनाश दादा बंसोडे के पेट्रोल पंप के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि गजानन रामदास समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और 'रास्ता रोको' प्रदर्शन शुरू कर दिया.
शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सड़क पर गड्ढे के कारण कार का नियंत्रण खो गया और बस से टक्कर हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही माजलगांव ग्रामीण पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, और घायलों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है.
यह भी पढ़ें- प.बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से चार मजदूरों की मौत