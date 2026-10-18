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महाराष्ट्र: बीड में हाईवे पर कार और बस में भीषण टक्कर, परिवार के पांच सदस्यों की मौत

महाराष्ट्र: बीड में हाईवे पर कार और बस में भीषण टक्कर, परिवार के पांच सदस्यों की मौत ( ETV Bharat )

बीड (महाराष्ट्र): बीड जिले के माजलगांव तालुका में खामगांव-पंढरपुर नेशनल हाईवे पर एक कार और बस के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. शिंदेवाड़ी फाटा पर हुए इस भयानक हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, कार गाड़ी, जिसमें माजलगांव का एक परिवार तीर्थयात्रा के लिए तुलजापुर जा रहा था, अविनाश दादा बंसोडे के पेट्रोल पंप के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि गजानन रामदास समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.