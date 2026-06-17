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गुजरात में भीषण हादसा: ट्रक से टकराई बस, 6 लोगों की मौत, 26 गंभीर

वडोदरा : गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार तड़के एक निजी बस के राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. बस राजस्थान से सूरत जा रही थी.

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा वडोदरा-हालोल राजमार्ग पर कोटांबी गांव के पास तड़के करीब चार बजे हुआ. घायलों को इलाज के लिए वडोदरा के सयाजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान से सूरत जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम के पास पहुंचते ही एक ट्रक के पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

वडोदरा के जिला पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान से सूरत जा रही लग्जरी बस, ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. उन्होंने बताया कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और उसका चालक टायर में हवा के दबाव की जांच रहा था तभी तेज रफ्तार बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी.

अग्रवाल ने कहा, ‘‘टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 20 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.’’ अधिकारी ने बताया कि बस में सवार अधिकतर यात्री राजस्थान के थे.