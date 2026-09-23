ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 छात्रों की मौत, एक गंभीर

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया.

4 students die after being hit by Rajya Rani Express
राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 स्टूडेंट्स की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से चार स्टूडेंट्स की मौत हो गई. बताया जाता है कि श्रीकाकुलम जिले के टेक्कली बर्मा कॉलोनी के पास राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि एक स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए टेक्कली जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

नौपाड़ा से टेक्कली आते समय हादसा हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वाले इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स थे. वहीं घटना के बाद टेक्कली आरडीओ कृष्णमूर्ति और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

पुलिस मृतकों की पहचान के बारे में पता कर रही है. चूंकि हादसा रेलवे परिसर में हुआ है, इस वजह से मामले की जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी. साथ ही जीआरपी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने के साथ ही यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि युवक रेलवे ट्रैक तक किस वजह से पहुंचे.

ये भी पढ़ें- लोको रनिंग स्टाफ की रेलवे बोर्ड से मांग, 'शून्य रक्त अल्कोहल' नियम में संशोधन किया जाए

TAGGED:

श्रीकाकुलम ट्रेन हादसा
राज्य रानी एक्सप्रेस
ट्रेन एक्सीडेंट चार स्टूडेट्स मौत
भारतीय रेलवे
ANDHRA PRADESH TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.