ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 छात्रों की मौत, एक गंभीर

श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से चार स्टूडेंट्स की मौत हो गई. बताया जाता है कि श्रीकाकुलम जिले के टेक्कली बर्मा कॉलोनी के पास राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि एक स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए टेक्कली जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

नौपाड़ा से टेक्कली आते समय हादसा हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वाले इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स थे. वहीं घटना के बाद टेक्कली आरडीओ कृष्णमूर्ति और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.