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नगालैंड में भूस्खलन से भारी तबाही, 8 लोगों की मौत, 12 घायल, कई मलबे में दबे

नगालैंड के मोन जिले में हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं.

Landslide causes massive destruction in Nagaland
नगालैंड में भूस्खलन से भारी तबाही (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 6:32 PM IST

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कोहिमा (नगालैंड) : नगालैंड के मोन जिले में रविवार को कई जगहों पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए.

मोन जिले के डिप्टी कमिश्नर वेन्नयेई कोन्याक ने बताया कि अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और चार अन्य अभी भी मलबे में दबे हुए हैं.

वेन्नयेई कोन्याक ने कहा, "मोन जिले में कई जगहों पर लगातार भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई है. सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके मोन शहर, तिजित हैं. भारी बारिश रात करीब 1 बजे शुरू हुई और हमें सुबह करीब 6-7 बजे लैंडस्लाइड की घटनाओं की जानकारी मिली.

उन्होंने बताया कि भूस्खलन की घटनाओं के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, असम राइफल्स, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं. अब तक मलबे से 3 महिला और एक पुरुष समेत 4 शव बरामद किए हैं. 12 अन्य घायल हुए हैं. कई जगहों पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

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MULTIPLE LANDSLIDES HIT NAGALAND
नगालैंड में भूस्खलन से भारी तबाही
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