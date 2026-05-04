ETV Bharat / bharat

Odisha: जाजपुर में बारात से लौट रही बोलेरो ट्रक से टकराई, पांच लोगों की मौत

जाजपुर में बारात से लौट रही बोलेरो ट्रक से टकराई, पांच लोगों की मौत ( ETV Bharat )

जाजपुर (ओडिशा): जाजपुर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए. बताया गया है कि शादी से लौट रहे बारातियों की बोलेरो ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. अधिकारियों ने बताया कि बोलेरो में ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह जाजपुर जिले में नेशनल हाईवे 53 पर बरदा चाक के पास हुआ. बडाचना पुलिस स्टेशन के ससना पुरुषोत्तमपुर गांव के लोग रविवार को बारात लेकर क्योंझर गए थे. जब वे बोलेरो गाड़ी में वापस लौट रहे थे, तो नेशनल हाईवे पर बरदा चाक के पास बोलेरो सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई.

सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें गाड़ी से निकाला और बडाचना और धर्मशाला मेडिकल सेंटर भेजा. डॉक्टर ने धर्मशाला मेडिकल सेंटर में तीन और बडाचना में दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मरने वालों में चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं.

एक चश्मदीद ने बताया, "हम पास के एक स्टॉल पर नाश्ता कर रहे थे. तेज आवाज सुनकर जब हम मौके पर पहुंचे, तो देखा कि एक बोलेरो, हाइवा से टकरा गई थी. चार से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. फायर सर्विस के लोगों के पहुंचने के बाद, पीड़ितों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया."