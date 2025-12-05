ETV Bharat / bharat

जमीन पर IndiGo! आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, पटना में यात्री बोले- 'अब क्या करूं'

'कोई जानकारी नहीं दी गई' : पुणे जाने वाले यात्री आजाद परेशान हैं उन्होंने बताया कि पुणे जाने वाली फ्लाइट आज 7 घंटे लेट है. एयरपोर्ट पर आने के बाद कहा जा रहा है कि आपकी फ्लाइट 7 घंटे लेट है, हो सकता है कि फ्लाइट कैंसिल भी हो जाए.

दूसरी कंपनियों के 14 फ्लाइट एक घंटा से लेकर 5 घंटा तक लेट से पटना पहुंची. जबकि पटना से दूसरे शहरों में जाने वाली फ्लाइट के उड़ान पर भी असर पड़ा. पटना से 25 फ्लाइट 45 मिनट से लेकर 6 घंटा तक लेट से उड़ान भर सकी. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्रियों को घंटे इंतजार करना पड़ रहा है.

लोगों को हो रही परेशानी : फ्लाइट कैंसिल और लेट होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. इंडिगो फ्लाइट रद्द होने का असर दूसरे एयरलाइंस की सेवा पर भी पड़ा है. अन्य विमान कंपनियों की 39 फ्लाइट देरी से उड़ान भर सकी या पहुंची.

पटना एयरपोर्ट पर दिखा असर : राजधानी पटना से इंडिगो की अधिकांश उड़ान रद्द कर दी गई. पटना से दिल्ली जाने वाली चार और आने वाली दो, रांची से एक, कोलकाता जाने और आने वाली 2 फ्लाइट, बेंगलुरु से जाने और आने वाली 2 फ्लाइट, मुंबई जाने और आने वाली 2 फ्लाइट, अहमदाबाद की एक और चेन्नई की एक, वहीं गाजियाबाद जाने वाली एक फ्लाइट रद्द कर दी गई. इंडिगो की तरफ से जो आज लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी पटना से आज भी 9 फ्लाइट को रद्द किया गया है.

इसके अलावा दो फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया था. जिसमें हैदराबाद से पटना आने वाली इंडिगो फ्लाइट को आगरा डायवर्ट किया गया. वहीं कोलकाता से आने वाली फ्लाइट को गुवाहाटी डायवर्ट कर दिया गया था. दोनों विमान तीन घंटा से अधिक देरी से पटना पहुंचा. पटना के अलावा दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी विमान कैंसिल किया गया.

लगातार फ्लाइट्स हो रहे कैंसिल : लगातार दूसरे दिन बिहार में इंडिगो की फ्लाइट को कैंसिल किया गया. राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य दो हवाई अड्डे पर 14 फ्लाइट कैंसिल किया गया है. पटना एयरपोर्ट से कल 19 विमान कैंसिल हुए थे, जिसमें इंडिगो के 16, स्पाइसजेट के दो और एयर इंडिया के एक फ्लाइट हैं.

''फ्लाइट डिले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना मेल किया गया था. इंडिगो की फ्लाइट है और हम फ्रांस की कंपनी में काम कर रहे हैं, जाना बहुत जरूरी था. 6000 आमतौर पर किराया रहता है लेकिन ₹13000 में टिकट बुक करवाया था."- आजाद, यात्री

'अब क्या करूं' : त्रिपुरा के रहने वाले राहुल को गुवाहाटी जाना था. इंडिगो की फ्लाइट में टिकट लिए थे लेकिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. अब परेशान हूं कि क्या करूं. पटना से कोलकाता और वहां से गुवाहाटी जाना था. पटना से कोलकाता और कोलकाता से गुवाहाटी दोनों जगह का फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है. समस्या यह है कि हम लोग कहां रहेंगे.

पटना एयरपोर्ट पर पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

"कब का फ्लाइट मिलेगा यह इंडिगो कंपनी के कोई अधिकारी नहीं बता रहे हैं. बात करने पर कहा जा रहा है कि अपना पैसा रिफंड ले लीजिए, दो-तीन दिन अभी परेशानी रहेगी. त्रिपुरा से आए थे पटना में इवेंट का काम करने के लिए पहुंचे थे. अब काम खत्म हो गया है तो वापस गुवाहाटी जाना है. अब बताया जा रहा है कि दो-तीन दिन अभी फ्लाइट की टिकट नहीं मिलेगी."- राहुल कुमार, यात्री

काम खत्म अब कहां रुकें? : सागर नाग त्रिपुरा अगरतला से पटना पहुंचे थे. शादी के इवेंट को लेकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम मिला था. काम खत्म हो गया, आज इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता की थी. वहां से फिर उन लोगों को अगरतला वापस जाना था. पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि आप लोगों की फ्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया गया है.

''कंपनी की तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है कि हम लोग कहां रुके और क्या खाना खाएं. ₹6000 का टिकट हमलोग 12000 में खरीदे थे, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि कल का टिकट मिलेगा कि नहीं. जरूरी काम से वापस त्रिपुरा जाना है लेकिन मजबूर हैं कि जा नहीं सकते. कंपनी किसी की सुन नहीं रहा."- सागर नाग, यात्री

आसमान छू रही टिकट की कीमत : विमान के रद्द होने एवं लेट से चलने के कारण हवाई किराया में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है. आमतौर पर सामान्य दिलों में पटना से दिल्ली का किराया 4500 से लेकर 5500 हुआ करता है, लेकिन गुरुवार को पटना से दिल्ली का किराया 14000 से 32000 रु तक रहा. आज का पटना से दिल्ली का किराया 32000 के आसपास है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

दिल्ली का किराया विदेश से ज्यादा : अंतरराष्ट्रीय सेक्टर में दिल्ली से लंदन का किराया ऑफ-सीजन में 35,000 से 40,000 रुपये मिलता है, जबकि आज और कल की तारीख में पटना से दिल्ली का टिकट 32,000 रुपये तक बिक रहा है. यात्रियों ने एयरलाइन और ट्रैवल पोर्टल दोनों पर 'प्राइस गैंगिंग' का आरोप लगाया.

एयरलाइंस का पीक टाइम : हर साल नवंबर-दिसंबर में बिहार से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है. वैवाहिक लग्न, शादी समारोह में आने वाले अतिथि और त्यौहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ एयरलाइन के लिए 'पीक सीजन' की तरह होता है. लेकिन इस साल किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ जाने से आम यात्री परेशान हैं. फ्लाइट की महंगी टिकट के कारण यात्रीयों को परिवार सहित ट्रेनों या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है.

