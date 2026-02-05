Explainer: MBBS की सस्ती विदेशी डिग्री और FMGE की कड़वी हकीकत, 78% छात्र हुए फेल
विदेश से MBBS करने वाले भारतीय छात्र FMGE परीक्षा में फेल हो रहे हैं. 7 साल के आकड़ों में सिर्फ 21.64% छात्र ही पास हुए.
Published : February 5, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 8:43 PM IST
कोटा: यह खबर हर उस मेडिकल एस्पिरेंट के लिए है, जो विदेश जाकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है. सस्ती फीस और आसान एडमिशन के लालच में हजारों छात्र विदेशी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने के लिए दाखिला ले रहे हैं, लेकिन जब ये विदेश से MBBS करके अपने वतन वापस लौटते हैं तो उनके सामने FMGE (Foreign Medical Graduates Exam) की चुनौती होती है, जिससे पार पाना उनके लिए मुश्किल होता है. पिछले 7 साल के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं. 7 सालों में 3.83 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी, मगर पास हुए सिर्फ 83 हजार, यानी महज 21.64%, जो फेल हुए उनकी डिग्री, मेहनत, पैसा और सपने सब बेकार हैं, क्योंकि भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी है.
नीट यूजी की ऊंची कटऑफ और विदेश जाने की मजबूरी: एजुकेशन एक्सपर्ट परिजात मिश्रा बताते हैं कि भारत में NEET UG एग्जाम की कटऑफ बहुत ऊंची है. केवल टॉप रैंक वाले छात्र ही सस्ते सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ले पाते हैं. बाकी छात्र या तो महंगे प्राइवेट-डीम्ड कॉलेज चुनते हैं या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए विदेशों की राह पकड़ लेते हैं. विदेश जाने वाले ज्यादातर छात्रों की रैंक कम होती है और यही वजह FMGE परीक्षा में उनकी मुश्किल बढ़ाती है. बीते 7 सालों में FMGE परीक्षा को केवल 21.64% विद्यार्थियों ने ही क्लियर किया है. कुछ सालों में तो पासिंग छात्रों का आंकड़ा महज 16 फीसदी तक रहा.
परिजात मिश्रा का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 15 हजार छात्र MBBS करने के लिए विदेश जाते हैं. वहां एडमिशन आसानी से मिल जाता है और फीस भी भारत के निजी कॉलेजों के मुकाबले काफी कम होती है. छात्र मुख्य रूप से किर्गिस्तान, फिलीपींस, जर्मनी, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, पोलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, क्रोएशिया, सर्बिया और टर्की जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं. रोमानिया, पोलैंड, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी छात्र जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ देशों में कम इंटरेस्ट दिखता है. वहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई बहुत महंगी होने के कारण इन देशों को बहुत कम छात्र चुनते हैं और यहां एडमिशन भी मुश्किल होता है.
टॉप रैंक वालों को ही मिलती है सस्ती सीट: परिजात मिश्रा के अनुसार भारत में NEET UG काफी कठिन है. टॉप रैंक वाले छात्रों को ही सस्ते सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है. बाकी छात्र प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में चुनते हैं, जहां फीस बहुत ज्यादा होती है. देश में MBBS की पढ़ाई पर सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की सख्त निगरानी रहती है. यहां सिर्फ क्वालिफाइड एक्सपर्ट टीचर पढ़ा सकते हैं और उनके चयन की भी प्रक्रिया होती है. भारत में क्लिनिकल प्रैक्टिस और पढ़ाई के नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन विदेश के कई देशों में पढ़ाई का स्तर अलग होता है, जिसका असर छात्रों की FMGE तैयारी पर पड़ता है.
भारत में MBBS की भारी भरकम फीस: एजुकेशन एक्सपर्ट ने बताया कि भारत में प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों की फीस 75 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ तक पहुंच जाती है. पिछले तीन-चार सालों में हर साल 22 से 24 लाख छात्र NEET UG परीक्षा में बैठते हैं. इनमें से करीब सवा लाख छात्रों को MBBS सीट्स पर एडमिशन मिलता है, जिसमें 40% सीट्स सरकारी कॉलेजों की होती हैं, जहां फीस सालाना करीब 1 लाख रुपये के आसपास रहती है. सरकारी कॉलेजों में भी 10% सीट्स मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की होती हैं. राजस्थान में एनआरआई कोटे की फीस 1.25 करोड़ और मैनेजमेंट कोटे की फीस करीब 50 लाख तक होती है. बाकी 50% सीट्स प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों की हैं, जहां फीस 75 लाख से डेढ़ करोड़ तक जाती है.
विदेश में MBBS की पढ़ाई सस्ती: फीस ज्यादा न देने के कारण कई छात्र विदेश का रास्ता चुन लेते हैं. वहां 30 से 60 लाख रुपये में एमबीबीएस आसानी से हो जाता है, लेकिन कई बार छात्र ऐसे कॉलेज चुन लेते हैं जहां पढ़ाई ठीक से नहीं होती. इसका नुकसान उन्हें FMGE परीक्षा में भुगतना पड़ता है. एक्सपर्ट की सलाह है कि एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के पिछले पासआउट छात्रों का FMGE रिजल्ट जरूर चेक करें. उनसे बात करें, पढ़ाई का स्तर समझें. अच्छे स्तर के कॉलेज से पढ़ाई करने पर FMGE पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है.
रूस-युक्रेन युद्ध का असर: परिजात मिश्रा ने बताया कि भारत से जाने वाले छात्र करीब 400 से ज्यादा विदेशी कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं. इनमें अकेले रूस में ही 200 से ज्यादा कॉलेज थे, जहां करीब 5 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे. इसके अलावा यूक्रेन में करीब 20 और चाइना में 45 मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को प्रवेश दे रही थीं. रूस-यूक्रेन युद्ध से हालात बदले हैं, अब इन देशों में भारतीय विद्यार्थी कम जा रहे हैं. एक्सपर्ट परिजात मिश्रा का मानना है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और जॉर्जिया में फीस 30 लाख रुपए के आसपास हैं, जबकि नेपाल और बांग्लादेश में 60 लाख में एमबीबीएस करने का खर्च आता है.
FMGE परीक्षा का महत्व और चुनौती: FMGE को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली साल में दो बार आयोजित करता है. यह परीक्षा 300 नंबर की होती है. विदेश से डिग्री लेकर लौटने वाले छात्रों के लिए यह अनिवार्य है. ये परीक्षा पास करने के बाद ही भारत में प्रैक्टिस की इजाजत मिलती है, लेकिन ज्यादातर छात्र इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते. अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने वाले और फोकस रखने वाले छात्र ही पहली बार में FMGE क्लियर कर लेते हैं और फिर भारत में प्रैक्टिस के साथ-साथ नीट पीजी जैसी परीक्षाएं भी दे पाते हैं.
सोच समझकर करें फैसला: पारिजात मिश्रा कहते हैं कि विदेश में सस्ती MBBS की चमक के पीछे FMGE का कठोर सच छिपा है. लाखों रुपये खर्च कर, सालों की मेहनत लगाकर लौटने वाले छात्रों का सपना एक परीक्षा में टूट रहा है. एक्सपर्ट की सलाह साफ है, कॉलेज चुनते वक्त सिर्फ फीस या आसान एडमिशन नहीं, बल्कि FMGE पास रेट और पढ़ाई की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, क्योंकि डॉक्टर बनने का रास्ता आसान नहीं होता, और गलत फैसला जीवन भर का बोझ बन सकता है. समय है सोच-समझकर कदम उठाने का, ताकि सपना अधूरा न रहे.
