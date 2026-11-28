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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरा वाहन, कई लोगों के मौत की आशंका

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हादसा रिखणीखाल थाना क्षेत्र में हुआ है. बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरा एक वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार वाहन में 11 लोग सवार थे, जिसमें कई लोगों के मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार रिखणीखाल-सतपुली मोटर मार्ग पर कलवाडी गांव के पास ईको कार खाई में गिरी है. बताए जा रहे है कि कार में 11 लोग सवार थे, जिसमें से ड्राइवर समेत सात लोगों की मौत हो गई. चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही रिखणीखाल, लैंसडौन और कोटद्वार से अ​धिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. फिलहाल दुर्घटना के कारणों और हताहतों की वास्तविक संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.