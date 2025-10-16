ETV Bharat / bharat

अफीम की खेती का खौफनाक चेहरा, बिखर रहे परिवार, देखते-देखते दलदल में फंसे सैकड़ों लोग

अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में परिवार टूट रहे हैं और बिखर भी रहे हैं. अफीम की खेती करने के आरोप में जेल जाने के बाद घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर बढ़ रही है. कई परिवार के बच्चों की पढ़ाई छूट रही है जबकि कई परिवार के नाबालिग बच्चे मजदूरी के लिए बाहर चले जा रहे हैं. पलामू के मनातू, तरहसी और पांकी थाना क्षेत्र के कई परिवार हैं जो अफीम की खेती के कारण बिखर गए हैं. कई गांवों के लोग अफीम की खेती के आरोप में जेल में बंद हैं.

टूट रहे परिवार! जेल जाने के बाद महिलाओं पर बढ़ी है जिम्मेदारी

पलामू: झारखंड के कई जिले अफीम की खेती के लिए पूरे देश भर में चर्चित हैं. 2005-06 में शुरू हुए अफीम की खेती का सामाजिक दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे हैं. खेती करने वाले कई परिवार बिखर गए हैं जबकि सैकड़ों लोग मुकदमों का दंश झेल रहे हैं. पूरे झारखंड में अफीम की खेती के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में पुलिस एवं प्रशासनिक टीम जा रहे हैं और लोगों से लगातार अफीम की खेती नहीं करने की अपील कर रहे हैं. अफीम की खेती का खौफनाक चेहरा भी निकल कर सामने आ रहा है. एक-एक गांव में 18 से 20 लोग जेल में जबकि कई लोग एफआईआर के कारण फरार चल रहे हैं.

केस स्टडी 03

मिटार गांव के रहने वाले महेंद्र मांझी ने 2024 में अफीम की खेती की थी. उस दौरान पुलिस ने एक अपील जारी कर कहा था कि लोग खुद से खेती को नष्ट कर दें. महेंद्र मांझी ने खुद से अपनी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था. महेंद्र मांझी का कहना है कि अफीम की खेती से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी और अन्य ग्रामीणों को देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि खेती करने के बाद परिवार किस तरह मुसीबतों का सामना करता है.

एक-दूसरे को देख कर अफीम की खेती से जुड़ते गए ग्रामीण

2017 के बाद पलामू के इलाके में अफीम की खेती के आरोप में 460 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. 2025 में अकेले मनातू में 132 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है जबकि तीन दर्जन के करीब पांकी के इलाके में लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है. झारखंड में अफीम की खेती की शुरुआत पलामू-चतरा सीमा पर 2005-06 पर हुई थी. ग्रामीण एक-दूसरे को देखते-देखते अफीम की खेती से जुड़ते गए. ग्रामीणों से खेती कराने में एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, जो ग्रामीणों को लालच भी देता है.

"खेती से बहुत डर लगता है. खेती करने वालों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है. पहले इस इलाके में खेती नहीं थी, लोग देखते-देखते खेती से जुड़ गए. ग्रामीणों से मैं लगातार बोलता हूं कि अफीम की खेती ना करें. धान, मकई, मडुआ जैसी फसलों को किसान लगा सकते हैं.' - जागेश्वर यादव, ग्रामीण

पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को दे रही है जानकारी

अक्टूबर-नवंबर में अफीम की खेती के लिए खेतों को तैयार किया जाता है. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह एवं नवंबर के पहले सप्ताह में अफीम के पौधों को लगाया जाता है. पुलिस अफीम की फसल लगाने से पहले सभी इलाकों में एक साथ जागरूकता अभियान चला रही है. इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और अफीम की खेती से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों से अफीम की खेती नहीं करने की अपील भी की जा रही है. ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि अफीम की खेती से समाज और देश को क्या नुकसान है.

यह भी पढ़ें:

अफीम के खिलाफ क्यों एकजुट हुईं महिलाएं, उठाना पड़ता है नुकसान

अफीम के खिलाफ अभियान शुरू, पहले जन जागरूकता उसके बाद होगी एफआईआर और गिरफ्तारी

पलामू में अफीम के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण, जहां हुई थी मुठभेड़ उस इलाके के लोगों ने ली शपथ