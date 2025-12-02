ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में नवंबर महीना बीता सूखा, बारिश और बर्फबारी रही नदारद

उत्तराखंड में इस बार नवंबर का महीना पूरी तरह शुष्क बीता है. लेकिन पर्वतीय और मैदानी जिलों में बारिश लंबे समय से नहीं हुई है.

Uttarakhand weather
उत्तराखंड में सूखा बीत गया नवंबर (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
देहरादून (उत्तराखंड): आमतौर पर नवंबर उत्तराखंड के लिए कम वर्षा वाला महीना माना जाता है, लेकिन इस बार हालात सामान्य से भी ज्यादा खराब रहे. प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी लगभग पूरी तरह गायब रही. इसके कारण पर्वतीय इलाकों के साथ-साथ मैदानी जिलों में भी तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला. दिन के समय ज्यादातर जगहों पर धूप खिली रही, जिससे लोगों को नवंबर की सामान्य सर्दी जैसा एहसास नहीं हो पाया. तापमान भी सामान्य से करीब तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया.

सूखा बीता नवंबर महीना: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में नवंबर महीने की सामान्य औसत वर्षा 6.4 मिलीमीटर मानी जाती है. लेकिन इस बार पूरे महीने में प्रदेश को यह सामान्य औसत भी नसीब नहीं हुआ. नवंबर 2025 में सिर्फ 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98 प्रतिशत कम है. यह कमी इस महीने को एक तरह से पूरी तरह सूखा नवंबर साबित करती है.

नवंबर महीना बीता सूखा (Video- ETV Bharat)

कुछ जिलों में हल्की बारिश: पर्वतीय जिलों में जहां बर्फबारी की एक भी प्रमुख गतिविधि नहीं दिखी वहीं बारिश भी लगभग पूरी तरह से नदारद रही. देहरादून सहित गढ़वाल और कुमाऊं के ज्यादातर पर्वतीय जिलों में एक बूंद तक बारिश नहीं हुई. राज्य में जो मामूली बारिश 0.1 मिमी के रूप में दर्ज की गई. वह मुख्य रूप से चमोली, पिथौरागढ़ और कुछ हद तक उधम सिंह नगर में रिकॉर्ड हुई है.

Uttarakhand Weather
बारिश नहीं होने से सूखे के हालात पैदा (Photo- ETV Bharat)

नवंबर में बारिश और बर्फबारी दोनों ही न होने से तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. बारिश की अनुपस्थिति के कारण दिन में धूप कड़ी रही और दिन का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा. हालांकि रात के समय हल्की ठंडी हवा चलने के कारण रातें अपेक्षाकृत सर्द रही.
सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र

अक्टूबर और नवंबर भी रहा सूखा: दिलचस्प रूप से अगर अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों के संयुक्त आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति अलग दिखाई देती है. दोनों महीनों में कुल मिलाकर 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इन महीनों में सामान्य वर्षा 37.7 मिलीमीटर मानी जाती है. इस प्रकार अक्टूबर, नवंबर की संयुक्त वर्षा सामान्य से 11 प्रतिशत अधिक रही. लेकिन इसमें नवंबर का योगदान न के बराबर रहा और यह महीना सूखे के रूप में दर्ज किया गया.

Uttarakhand Weather
उत्तराखंड मौसम केंद्र (Photo- ETV Bharat)

इन राज्यों में भी बारिश का अभाव: उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी नवंबर का महीना लगभग बारिश रहित रहा. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में भी नवंबर के दौरान बारिश का अभाव देखने को मिला. इस तरह उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा इस बार नवंबर में शुष्क परिस्थितियों से गुजरा.

पश्चिमी विक्षोभ पर टिकी नजर: नवंबर में वर्षा गतिविधियों में कमी से सर्दियों के आगमन में भी देरी हो सकती है. अब प्रदेश की नजर दिसंबर में संभावित पश्चिमी विक्षोभ पर टिकी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिश-बर्फबारी की स्थिति में सुधार हो सकता है. हालांकि आने वाले दिनों में कुछ जगह पर हल्की बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं, उधर दिसंबर महीने में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी पर भी सर्दी को लेकर स्थितियां निर्भर कर रही है.

संपादक की पसंद

