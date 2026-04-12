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13 की मौत, 32 घायल.. मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग, बिहार में सड़क पर बिखरीं लाशें

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसगाढ़ा के पास शनिवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पहले दो बाइक सवारों को रौंदती हुई आगे बढ़ी और फिर पिकअप वैन से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा एनएच-31 पर हुआ.

एक परिवार के पांच सदस्यों की दर्दनाक मौत: इस हादसे की सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जान चली गई. मृतकों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं. पूर्णिया जिले के कई निवासी इस दुर्घटना का शिकार बने, जबकि एक मृतक कटिहार का रहने वाला था. एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

कटिहार में सड़क हादसा (ETV Bharat)

मेला देखकर लौट रहे थे पीड़ित: प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वैन में सवार सभी लोग झारखंड से मेला देखकर लौट रहे थे. पूर्णिया से भागलपुर जा रही तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस ने पहले दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, जिसमें सदानंद मुर्मू उर्फ राजेश (40) की मौके पर मौत हो गई. इसके बाद बस भागने की कोशिश में पिकअप वैन से टकरा गई.

"बस चालक ने पहले दो बाइक को टक्कर मारी, जिसमें एक बाइक सवार सदानंद मुर्मू उर्फ राजेश (40) की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बस चालक ने भागने की कोशिश में पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी."-प्रत्यक्षदर्शी

स्थानीय लोगों का आरोप, चालक नशे में था: स्थानीय लोगों ने बस चालक पर गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि चालक शराब के नशे में था और बस की रफ्तार तेज थी. इस वजह से वाहन पर नियंत्रण खो गया. हालांकि, पुलिस ने अभी इस आरोप की पुष्टि नहीं की है. चालक समेत अन्य लोगों की भी जांच चल रही है. पुलिस ने चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

"बस चालक शराब के नशे में था और बस की रफ्तार बेहद तेज थी. वाहन पर नियंत्रण खो गया, जिस वजह से ये हादसा हुआ है."-स्थानीय

मृतकों की सूची: ज्यादातर महिलाएं और बच्ची शामिल: मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है- राधिका हसदा (19), तेलमी देवी (40), पप्पू हसदा, तलुपू सोरेन, ताना टुडू, बिटिका मरांडी, पप्पू देवी, चिंतामणि महतो (35), सदानंद मुर्मू, तलू सुरेन (48), दुर्गा बास्की (60), रंजीता हेंब्रम (55). इनमें 10 महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्ची शामिल हैं. अधिकतर मृतक पूर्णिया और कटिहार के निवासी बताए जा रहे हैं.

घायलों को अस्पताल पहुंचाने में दिखी तत्परता: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें पूर्णिया रेफर किया गया है. वहां बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं. कई घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है.

पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया. कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और घायलों का इलाज जारी है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने घटना को अत्यंत दुखद बताया.