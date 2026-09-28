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तिलक नगर थप्पड़ कांड से लेकर पुराने बयानों तक... जानिए कितने विवादों में रहे हैं मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

प्रवेश वर्मा राजनीतिक सफर के दौरान अक्सर अपने आक्रामक तेवर और बयानों के चलते चर्चा का केंद्र रहे हैं. देखिए संवादाता आशुतोष झा की रिपोर्ट

कई बार विवादों में रहे हैं मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
कई बार विवादों में रहे हैं मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 11:08 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 11:34 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में रविवार से थप्पड़ कांड के बाद से एक बार फिर राजनीति गरमा गई है. रविवार को राजधानी के तिलक नगर इलाके में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक सड़क के निरीक्षण के दौरान विवादों के घेरे में आ गए. आरोप है कि बहस के दौरान मंत्री ने एक स्थानीय युवक को थप्पड़ जड़ दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है.

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा किसी बड़े राजनीतिक विवाद या तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हों. अपने राजनीतिक सफर के दौरान वह अक्सर अपने आक्रामक तेवर और बयानों के चलते चर्चा का केंद्र रहे हैं. उनके अब तक के राजनीतिक जीवन के उन प्रमुख विवादों पर, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं.

1. तिलक नगर थप्पड़ कांड (सितंबर 2026)
ताजा मामला रविवार को पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर का है. आप विधायक जरनैल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता एक नई बनी सड़क के उखड़ने का विरोध कर रहे थे. आरोप है कि जब मंत्री प्रवेश वर्मा वहां पहुंचे, तो सड़क की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई. इसी दौरान, जब एक युवक (जो विधायक की सोशल मीडिया टीम के लिए काम करता था) अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मंत्री ने आपा खोते हुए उसे थप्पड़ मार दिया. जहां आम आदमी पार्टी इसे अहंकार और भ्रष्टाचार छिपाने की बौखलाहट बता रही है, वहीं मंत्री और उनके समर्थकों का दावा है कि विधायक पक्ष के लोगों ने कमीशन मांगने और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने जैसी उकसावे की हरकतें की थीं. इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है.

2. चुनाव के दौरान 'देश के गद्दारों को...' वाला नारा (2020)
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान प्रचार प्रसार में प्रवेश वर्मा अपने एक विवादित बयान और नारे को लेकर भारी कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों में घिरे थे. शाहीन बाग प्रदर्शन और सीएए-एनआरसी के माहौल के बीच रोहिणी के रिठाला में उनके एक चुनावी भाषण के दौरान भीड़ द्वारा लगाए गए नारे "देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को..." को लेकर खासा बबाल मचा था. उस दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर भी साथ थे. इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनके प्रचार करने पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध भी लगाया था. इसके अलावा अदालतों और पुलिस में भी इस पर लंबी कानूनी प्रक्रिया चली.

अरविंद केजरीवाल पर 'आतंकवादी' वाला बयान
अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

3. अरविंद केजरीवाल पर 'आतंकवादी' वाला बयान (2020)

साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रवेश वर्मा ने तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था. एक इंटरव्यू और चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर "आतंकवादी" कहा था. इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए इसे मुख्यमंत्री पद और एक निर्वाचित नेता का अपमान बताया था. भाजपा ने तब उनके इस बयान का बचाव करते हुए कहा था कि यह केजरीवाल की नीतियों और अराजकतावादी रवैये पर कटाक्ष है.

एक वाल्मीकि मंदिर में सफाई कर्मचारियों को जूते बांटने पर विवाद
एक वाल्मीकि मंदिर में सफाई कर्मचारियों को जूते बांटने पर विवाद (ETV Bharat)

4. वाल्मीकि मंदिर में जूते पहनाने/बांटने का विवाद (2025)
दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के बाद साल 2025 के अंत में एक वाल्मीकि मंदिर में सफाई कर्मचारियों को जूते दिए जाने के मामले ने भी राजनीतिक तूल पकड़ा था. विरोधी दलों ने आरोप लगाया था कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रलोभन देने का प्रयास है और इसका वीडियो भी सामने आया था. हालांकि, इस पर सफाई देते हुए प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों ने कहा था कि वह सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे थे और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन्हें जूते पहनाए थे, इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है.

जल बोर्ड के अधिकारी के साथ नोकझोक
जल बोर्ड के अधिकारी के साथ नोकझोंक (ETV Bharat)

5. जल बोर्ड के अधिकारी के लिए किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल (2022)

राजधानी में यमुना घाट पर शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा के बीच यमुना नदी में केमिकल डालने को लेकर नोंकझोंक हो गई. अब इस मामले में अधिकारी संजय शर्मा ने सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में शिकायत दर्ज (officer lodged complaint against Parvesh Verma) कराई है.

विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील
विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील (ETV Bharat)

6.विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील (2022)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक दलित युवक मनीष की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो गई थी. हिंदू संगठनों की तरफ से विराट हिन्दू सभा का आयोजन किया गया था. इसमें पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एक धर्म विशेष का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया. उन्होंने अपने संबोधन में एक समुदाय विशेष के लोगों की रेहड़ी, पटरी, दुकान, रेस्टोरेंट से सामान न खरीदने और उनका आर्थिक बहिष्कार करने की अपील लोगों से की थी. प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस समुदाय विशेश का दिमाग और तबीयत ठीक करनी है तो संपूर्ण बहिष्कार करना होगा.

आक्रामक शैली ही पहचान या राजनीतिक मजबूरी!
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हमेशा से अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. जाट राजनीति के बड़े चेहरे और 'जायंट किलर' के रूप में खुद को स्थापित करने वाले प्रवेश वर्मा चाहे यमुना सफाई का मुद्दा हो, सड़कों के गड्ढे भरने का रिकॉर्ड बनाने का दावा हो, या फिर विपक्षी दलों के साथ सीधी राजनीतिक रस्साकस्सी हो. तिलक नगर की ताजा घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेदार मंत्री को इस तरह के शारीरिक टकराव या आक्रामकता से बचना चाहिए था? फिलहाल इस घटना ने दिल्ली की सियासत को आगामी दिनों के लिए बेहद गर्म कर दिया है और देखना यह होगा कि यह विवाद राजनीतिक गलियारों में क्या नया मोड़ लेता है.

भाजपा की प्रतिक्रिया

जो कुछ विकासपुरी में आज हुआ उसे स्वंय लोकनिर्माण मंत्री ने गलत ठहराया है और हमे सबको अफसोस है पर विधायक जरनैल सिंह भी बतायें की वह मंत्री की पूर्व सूचना के बाद भी 45 मिनट लेट क्यों आये और क्यों भीड़ लेकर आये ? जिस तरह आज साजिशतन विधायक जरनैल सिंह ने भाजपा मंत्री को भीड़ ला कर उत्तेजित किया हमे याद है अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ही साजिश कर दिल्ली के मुख्य सचिव एवं अपनी ही सांसद साथी से मारपीट की थी. - प्रवीण शंकर कपूर, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता

" निरीक्षण के काम शांतिपूर्वक चल रहा था जैसा इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, और मैंने ख़ुद आप पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को तीन बार फ़ोन करके बुलाया , मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ गुरुद्वारे की रोड देखने गया था , क्योंकि 5 अक्टूबर को गुरुद्वारे में कार्यक्रम है और 15 साल से ये रोड नहीं बनी थी. मगर विधायक अपने हिस्ट्रीशीटर गुण्डों को लेकर आया , बदतमीजी की गाली गलोच पर उतर आए, हिंसक हो गए. मेरा मकसद केवल विकास कार्य करने का है , अगर कोई उसमे रुकावट डालेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा." - प्रवेश वर्मा , मंत्री दिल्ली सरकार

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Last Updated : September 28, 2026 at 11:34 AM IST

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