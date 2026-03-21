ETV Bharat / bharat

समुद्री स्तर में उफान; डूब जाएंगे दुनिया के कई शहर, भारत के 15 शहरों पर खतरा, एक अरब से अधिक लोगों पर संकट

नासा की वेबसाइट के अनुसार सैटेलाइट समुद्र की सतह पर माइक्रोवेव भेजता है. ये सतह से टकराकर फिर सैटेलाइट पर वापस आती हैं. इससे सैटेलाइट और समुद्र के बीच की दूरी पता चलती है. सैटेलाइट यह भी मापता है कि वह खुद धरती के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है. ये माप मिलाकर उस खास जगह पर समुद्र के जलस्तर का पता लगाया जाता है. सैटेलाइट हर 10 दिन में पूरी पृथ्वी के समुद्र के जलस्तर को माप सकते हैं.

सैटेलाइट से भी हो रहा जलस्तर का आकलन : स्पेस से हर जगह के समुद्र के जलस्तर की जानकारी मिल जाती है. NASA और उसके पार्टनर 30 से ज्यादा वर्षों से समुद्र का लेवल मापने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं. मौजूदा समय सबसे नए सैटेलाइट जेसन-3 और सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच के जरिए यह काम किया जा रहा है. सैटेलाइट में रडार अल्टीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. यह दूरी मापने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है. ये वेव माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वेव जैसी ही होती हैं.

समुद्र का लेवल मापने के 2 मुख्य तरीके हैं. लोकल समुद्र का लेवल अक्सर टाइड गेज नाम के उपकरण से मापा जाता है. इसमें समुद्र के पास की जमीन का माप लेकर समुद्र के पानी के स्तर से उसकी तुलना की जाती है. इस तरीके की माप काफी सटीक मानी जाती है. हालांकि यह तरीका कुछ खास जगहों के लिए ही उपयोगी माना जाता है. वहीं दूसरी ओर स्पेस से भी समुद्र का जलस्तर मापा जाता है. पूरी दुनिया में समुद्र के जलस्तर की निगरानी के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है.

समुद्र का लेवल मापने का मानक क्या है? : science.nasa.gov के डेटा का अनुसार समुद्र का स्तर हर मिनट ऊपर-नीचे होता रहता है. ऐसे में इसके सही जलस्तर का पता लगाने के लिए एक औसत निकाला जाता है. जलस्तर मापने का मानक मीन सी लेवल (MSL) है. इसके जरिए आम तौर पर 19 साल के साइकिल (जिसे नेशनल टाइडल डेटम एपोक कहते हैं) में हर घंटे पानी के लेवल की रीडिंग का औसत निकालकर कैलकुलेट किया जाता है, ताकि ज्वार, लहरों आदि के असर को कम किया जा सके.

भले ही अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास कर लिए जाए लेकिन जितना नुकसान अब हो चुका है, उसके असर को तुरंत खत्म करना बहुत मुश्किल है. आने वाले समय में समुद्र के जलस्तर में हलचल से बाढ़ समेत तूफान आने की घटनाएं बढ़ जाएंगी. स्थिति की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि जो घटनाएं पिछले 100 वर्षों में कभी-कभार होती थीं वे साल 2050 तक हर वर्ष होने लगेंगी.

प्रदूषण से हो चुके नुकसान की भरपाई मुश्किल : IPCC की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण (ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन) कम नहीं किया गया तो साल 2300 तक समुद्र का लेवल 10 फीट (3 मीटर) से भी ज्यादा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए कितने मजबूती से प्रयास किए जाएंगे. जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) के जलने, औद्योगीकरण और वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से आगामी समय में हालात और बिगड़ सकते हैं.

ऐसे हालात में यदि समुद्र का जलस्तर एक मीटर से ज्यादा बढ़ता है तो 31% से 37% जमीन पानी में समा जाएगी. इसके अलावा समुद्र के किनारे रहने वाले करीब 48% से 68% लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा. यानी अब तक जिस भी तकनीक से समुद्र के स्तर का अनुमान लगाया जाता रहा है, उस तकनीक में अब बदलाव की जरूरत है.

यानी समुद्र के स्तर में उफान के अलावा कई जगहों पर जमीन भी खुद से नीचे ओर खिसक रही है. इसके लिए प्राकृतिक वजहों के अलावा इंसानी दखल भी जिम्मेदार है. भारी निर्माण कार्य आदि से भी ऐसा हो रहा है. ऐसी स्थिति में समुद्र का जलस्तर (Sea level rise) बढ़ने पर निचली जमीन पर रफ्तार से गहराई तक पानी भर जाएगा. ज्यादातर तटीय खतरों को स्टडी में सिस्टमैटिक तरीके से कम आंका जाता है. इसमें जमीन की ऊंचाई के मुकाबले समुद्र के स्तर का सही अंदाजा नहीं लग पाता है.

सबसे पहले रिपोर्ट की अहम बातें जानिए : नेचर में छपी रिपोर्ट के अनुसार समुद्र का लेवल ज्यादा होने से दुनिया भर के बड़े तटीय निचले इलाकों को बहुत ज्यादा खतरा है. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक समुद्र का स्तर 0.28 मीटर से 2 मीटर तक बढ़ सकता है. समुद्र का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए जितना खतरा है, उतना ही रिस्क जमीन के धंसने का भी है.

Intergovernmental Panel on Climate Change पूर्व में ही समुद्र के जलस्तर में इजाफे का अनुमान जता चुका है. इस कंडीशन में इस रिपोर्ट में हम यह जानेंगे कि समुद्र का जलस्तर कितना होना चाहिए?, वैज्ञानिकों से लेवल मापने में क्यों गलती हुई?, दुनिया में कब-कब समुद्र का स्तर मापा गया था?, आंकड़ों से यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जलस्तर किस रफ्तार से बढ़ रहा है?, इसके पीछे की वजहें क्या हैं?. समुद्र का जलस्तर कितना और बढ़ने पर दुनिया में तबाही मच सकती है?....

'ग्लोबल साउथ' यानी दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में समुद्र का स्तर 5 फीट तक ज्यादा मिला. जबकि पुरानी जानकारी में लेवल इससे कम होने का अनुमान जताया गया था. मतलब साफ है कि भविष्य में समुद्र की लहरें तटीय इलाकों में कहर बरपा सकती हैं. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल एक अरब से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे. पहले से ही लाखों लोग उन क्षेत्रों में रह रहे हैं जिनके डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है.

दरअसल, 'नेचर' में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है. यह रिपोर्ट पिछले 15 साल (2009 से 2025 तक ) के 385 वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है. इसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर समुद्र का पानी औसतन 30 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर है. अब तक वैज्ञानिकों से समुद्र का स्तर मापने में चूक होती रही है. यानी लहरों से होने वाली तबाही का आकलन करने में वे पीछे रह गए.

हैदराबाद : धरती का तापमान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. हाल की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में Temperature में करीब 0.35°C का इजाफा हुआ है. इससे दुनिया झुलसाने वाली तपिश के मुहाने पर खड़ी हो गई है. इसके कई खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं. नई Global Sea Level Rise Study में इन्हीं खौफनाक हालात का जिक्र किया गया है.

कुछ तरीकों से विनाश के असर को कम किया जा सकता है. (Photo Credit; Getty)

क्यों बढ़ रहा समुद्र का जलस्तर?: earth.gov के अनुसार पिछले सालों में दुनिया ने काफी तरक्की की है. एनर्जी के लिए कोयले के अलावा गैस और तेल भी जलाए जा रहे हैं. इससे ग्रीनहाउस गैसें (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ) निकलती हैं. साधारण तरीके से इसे समझे तो सूरज की किरणें स्वभाविक तौर पर धरती पर आती हैं, वे पृथ्वी को गर्म करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैसें दीवार बन जाती हैं. वे ऐसे काम करती हैं जैसे धरती किसी मोटे कंबल में लिपट गई हो. प्रदूषण बढ़ने पर यह कंबल और मोटा हो जाता है. इससे धरती की गर्मी बाहर न निकलकर अंदर ही रह जाती है. इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. तापमान बढ़ने से ग्लेशियर (ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक आइस शीट और दूसरे पहाड़ी ग्लेशियर) पिघलने लगते हैं. इससे समुद्र के जलस्तर में इजाफा होने लगता है.

जलस्तर बढ़ने के दूसरा कारण ये है कि धरती के कुल तापमान का करीब 90% हिस्सा समुद्र सोख ले रहा है. इससे समुद्र गर्म हो रहा है. पानी के गर्म होने से उसमें फैलाव आता है. इससे वह ज्यादा जगह घेरता है. इसी की वजह से समुद्र तट के किनारे पानी ऊपर उठता है. मौजूदा समय दुनिया में जहां भी समुद्र के जलस्तर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से करीब 33% के पीछे यही वजह जिम्मेदार है. climate.gov के अनुसार तीसरा कारण ये है कि धरती से काफी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है. इस्तेमाल के बाद ये पानी नदियों, झीलों आदि के जरिए समुद्र में ही पहुंच रहा है. इस वजह से भी समुद्र के जलस्तर में इजाफा हो रहा है.

यह भी पढ़ें : निवेश-संपत्ति बनाने में पीछे हैं महिलाएं; देश को हो रहा 40 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए आर्थिक गैप क्यों?

समुद्र का स्तर मापने में कहां हो रही गलती? : नेचर पत्रिका की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने गणित के आधार पर धरती का एक 'आदर्श' नक्शा बनाया है. इसे 'जियोइड' कहा जाता है. इससे यह पता चलता है कि अगर लहरें और हवाएं न हों तो गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के हिसाब से समुद्र का लेवल क्या होना चाहिए. तटीय इलाकों और समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी से जुड़ी डेटा के विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जियोइड मेजरमेंट और असल समुद्र के लेवल के बीच, खासकर ग्लोबल साउथ (भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका) में बड़ा अंतर है. नई स्टडी से पता चला कि जियोइड मॉडल की वजह से समुद्र के जलस्तर की गलत जानकारी मिलती रही है. यहां तक कि सैटेलाइट से किया गया आकलन भी सटीक नहीं माना जा सकता.

वैज्ञानिकों का जियोइड मॉडल यह मानकर चलता है कि समुद्र का पानी बाल्टी में रखे शांत पानी की तरह स्थिर है. जबकि हकीकत ये है कि समुद्र में हवाएं, लहरें और ज्वार-भाटा पानी के लेवल को ऊपर-नीचे करती रहती हैं. जबकि मॉडल इन बदलावों को नजरअंदाज कर देता है. अमेरिका और उत्तरी यूरोप जैसे इलाकों में समुद्र तुलनात्मक रूप से शांत रहता है. इन देशों के पास डेटा सोर्स ज्यादा होते हैं. इसलिए वहां मापे गए समुद्र के लेवल और मौजूदा जलस्तर में बड़ा अंतर नहीं रहता है. दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे साउथईस्ट एशिया (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते) और इंडो-पैसिफिक (भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार आदि) में मापे गए जलस्तर और वास्तविक जलस्तर में अंतर चिंता का कारण है.

इसी की वजह से वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि आगे चलकर कोस्टल साइंस से जियोइड मॉडल हटा दिए जाएं. इसके स्थान पर सुपरकंप्यूटर से मिला ऐसा डेटासेट पेश किया जाए जो दुनिया भर में समुद्र के लेवल को ज्यादा सही तरीके से दिखाता हो. ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जलस्तर का सही-सही अंदाजा लगाना काफी जरूरी है.

सी लेवल में इजाफे से दुनिया के कई शहर डूब जाएंगे. (Photo Credit; Getty)

यह भी पढ़ें : ईरान-इजराइल युद्ध के बीच भारत की बड़ी तैयारी; खतरनाक रूसी Shtil मिसाइल बढ़ाएगी सेना की ताकत, घातक आयरन बीम को टक्कर देगा KALI

दुनिया में कब-कब मापा गया समुद्ग का लेवल?: मौजूदा समय में नियमित तौर पर समुद्र के लेवल की निगरानी की जा रही है. वहीं कई साल पहले अभियान चलाकर यह कार्य किया जाता था. science.nasa.gov के अनुसार 1807 में थॉमस जेफरसन के कहने पर US सरकार ने नक्शा बनाने और समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्र तट का एक सिस्टमैटिक सर्वे शुरू किया था. टाइड स्टाफ पैमाने से इसकी माप की जाती थी. यह लकड़ी का बड़ा स्केल (रूलर) होता था. उठती-गिरती लहरों के असर को कम करने के लिए मेटल की एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता था. इससे यह पता चल जाता था कि जमीन के मुकाबले पानी का लेवल कितना ऊपर या नीचे है.

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1851 में US कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे ने जोसेफ सैक्सटन का बनाया हुआ एक सेल्फ-रिकॉर्डिंग टाइड गेज पेश किया. इसके जरिए भी पानी में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड किया जाता था. इसके बाद साल 1992 में जलस्तर मापने की तकनीक में और बदलाव आया. 1992 से 5 अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट मिशन के जरिए समुद्र के जलस्तर की निगरानी शुरू की गई.

भारत-चीन-बांग्लादेश-वियतनाम-मालदीव में बिगड़ेंगे हालात : earth.org के अनुसार समुद्र का लेवल ज्यादा बढ़ने पर भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और मालदीव में हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे. सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना होगा. यहां के 4.3 करोड़ लोग खतरनाक तटीय इलाके यानी समुद्र के नजदीक वाले एरिया में रहते हैं. इसी तरह बांग्लादेश में 3.2 करोड़ और भारत में 2.7 करोड़ लोग भी तटीय इलाकों में रहते हैं. अनुमान है कि साल 2100 से पहले करीब 7.2 करोड़ लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह रहने के लिए जाना होगा. इनमें भारत, बांग्लादेश और वियतनाम के काफी संख्या में लोग शामिल होंगे.

मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, गोवा, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, पुरी, मंगलौर, दमन, दीव और अलीबाग, सूरत, द्वारका, कोझिकोड आदि तटीय शहर हैं. समुद्र के किनारे बसे होने से यहां ज्यादा खतरा है. जलस्तर बढ़ने पर इन शहरों के वजूद पर संकट आ सकता है. Ministry of Ports, Shipping and Waterways के अनुसार ये शहर गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल के हैं.

सियरा लियोन में खतरे में लाखों लोग : AFP के अनुसार पश्चिम अफ्रीका के देश सियरा लियोन में तेजी से जमीनें समुद्र में समा रहीं हैं. यहां के आइलैंड नियांगाई और प्लांटैन में काफी लोग बेघर हो चुके हैं. पिछले 5 साल में अटलांटिक का बढ़ता पानी लाखों लोगों के लिए खतरा बना हुआ है. समुद्र की लहरें इन आइलैंड के बड़े हिस्से को लील चुकी हैं. ग्लोबल वार्मिंग से इस देश को बड़ा खतरा है. इस देश के आइलैंड में पहले बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन अब करीब सभी खत्म हो चुके हैं. कई लोग यहां अपना घर बनाते हैं, लेकिन बाद में वे पानी में समा जाते हैं. यहां के रहने वाले लोगों के अनुसार साल 2018 से वे ज्यादा परेशान हैं.

जमीन में समा जाएगी 4 लाख वर्ग किमी जमीन : earth.org के डेटा के अनुसार जलस्तर में इजाफे के कारण अकेले बांग्लादेश में ही 1.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे. US के तटीय इलाकों में कई शहर बसे हैं. यहां के लोग 50 साल पहले की तुलना में मौजूदा समय 300% से 900% ज्यादा खतरनाक हाई टाइड बाढ़ का सामना कर रहे हैं. हाई-टाइड बाढ़ ऐसी स्थिति है जिसमें समुद्र का जलस्तर बिना किसी तूफान या भारी बारिश के ही बढ़ जाता है. इससे रिहायशी क्षेत्र डूब जाते हैं. ऐसी घटनाएं साफ मौसम में भी हो जाती हैं. इसके अलावा समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर दुनियाभर की 2800 से लेकर 4,90,000 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन समुद्र में समा सकती है.

ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भी समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है. (Photo Credit; Getty)

मालदीव को भी ज्यादा नुकसान उठाना होगा. यहां भी अक्सर बाढ़ आती रहती है. यह धरती का सबसे समतल देश है. यह 1200 छोटे द्वीपों से बना है. यहां लगभग 5 लाख 40 हजार लोगों के घर हैं. इसके अलावा द्वीपीय देश किरिबाती पर भी समुद्र का बढ़ा जलस्तर कहर बरपा सकता है. यह देश प्रशांत महासागर के बीच में बसा है. यहां की आबादी एक लाख 20 हजार है.

यह भी पढ़ें : देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों की इनकम 7960 करोड़; अकेले 85% हिस्सेदारी के साथ BJP सबसे अमीर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर

किस रफ्तार से बढ़ रहा समुद्र का जलस्तर? : iopscience.iop.org और podaac.jpl.nasa.gov के अनुसार ग्लोबल मीन सी लेवल (GMSL) साल 2024 में समुद्ग का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. यह पिछले वर्षों की तुलना में 0.59 सेंटीमीटर ज्यादा था. एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले 124 साल में जलस्तर में जितनी भी बढ़ोतरी हुई, उसका लगभग 19% साल 2023 और 2024 में बढ़ा. यानी इन दो वर्षों में जलस्तर में काफी इजाफा हुआ. उत्तरी बाल्टिक सागर तट को छोड़कर यूरोप के ज्यादातर तटीय इलाकों में जमीन के मुकाबले समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी देखी गई है. सैटेलाइट्स की ओर से 1993 से साल 2023 के अंत तक की निगरानी में समुद्र का लेवल 111 मिलीमीटर बढ़ा.

ये भी पढ़ें