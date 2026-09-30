कोडरमा में मिड-डे मील खाने से 48 बच्चे बीमार, भोजन करते ही बच्चों को होने लगी उल्टी और पेट में दर्द
कोडरमा में मिड-डे मील खाने के बाद लगभग 48 बच्चे बीमार हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया. सभी का स्थिति सामान्य है.
Published : September 30, 2026 at 8:13 PM IST
कोडरमा: जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत जामु स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन का खाना खाने के बाद तकरीबन 48 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द होने लगा. शिकायत क बाद सभी बच्चों को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
अस्पताल में इलाज के बाद सभी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. हालांकि एहतियात के तौर पर बच्चों को अभी भी चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. जानकारी के मुताबिक स्कूल में बुधवार को मध्याह्न भोजन के तहत चावल, दाल और आलू सोयाबीन की सब्जी बनी थी. जिसे खाने के बाद बच्चों को पेट में दर्द होने लगा और कुछ बच्चे उल्टी भी करने लगे.
तत्काल बच्चों को किया अस्पताल में भर्ती
बच्चों की खराब स्थिति को देखते हुए शिक्षकों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया. इधर बच्चों के बीमार होने की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे और अपने बच्चों का हाल चाल लिया. बुधवार को स्कूल में 62 बच्चे उपस्थित थे. जिनमें 48 बच्चे खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए. घटना की सूचना मिलने के बाद प्रखंड और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल और अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली.
मामले को लेकर डीईओ ने दी जानकारी
मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि सभी बच्चों का स्थिति सामान्य है. उन्होंने कहा कि शायद चावल थोड़ा कच्चा रहा होगा, जिससे थोड़ी समस्या हुई है. जिसे देखते हुए बाकी बच्चे भी पैनिक हो गए. वहीं रसोइया द्वारा पुराने चावल की बात पर कहा कि यह जांच के बाद पता चलेगा.
घटना को लेकर अंचलाधिकारी ने कहा कि मामले की सूचना पर अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल लिया. वहीं रसोइया ने बताया कि खाना खाने के बाद उन्हें भी समस्या हुई है. जिसे लेकर वो भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंची है.
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