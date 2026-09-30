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कोडरमा में मिड-डे मील खाने से 48 बच्चे बीमार, भोजन करते ही बच्चों को होने लगी उल्टी और पेट में दर्द

कोडरमा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ( ईटीवी भारत )

कोडरमा: जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत जामु स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन का खाना खाने के बाद तकरीबन 48 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द होने लगा. शिकायत क बाद सभी बच्चों को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.