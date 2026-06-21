ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में NEET री-एग्जाम देने नहीं पहुंचे कई अभ्यर्थी, देहरादून में 800 से ज्यादा रहे अनुपस्थित

देशभर में आयोजित हुआ मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का री-एग्जाम, उत्तराखंड में 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

NEET UG 2026 EXAM
डिजाइन इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 10:58 PM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 11:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का री-एग्जाम कराया गया. इस दौरान जिला प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग भी परीक्षा केंद्रों में मुस्तैद दिखाई दिया. उत्तराखंड में 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था. हालांकि, इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा से भी अनुपस्थित दिखाई दिए.

नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर रविवार यानी 21 जून को उत्तराखंड समेत पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की गई. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना संजोए लाखों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और निर्धारित समय पर परीक्षा में शामिल हुए.

हालांकि, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी रहे, जो आवेदन और पंजीकरण कराने के बावजूद परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे. खास बात ये रही कि अकेले देहरादून जिले में ही 800 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित दर्ज किए गए.

बता दें कि देशभर में आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं. वहीं, उत्तराखंड में भी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए थे.

उत्तराखंड में बनाए गए थे 53 परीक्षा केंद्र: इस साल उत्तराखंड में 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था. परीक्षा संचालन के लिए प्रदेशभर में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले.

अभ्यर्थियों की एंट्री से पहले पहचान पत्रों की जांच की गई और सुरक्षा मानकों के अनुसार तलाशी लेने के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया. कई केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे. ताकि, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे. हालांकि, कड़ी सुरक्षा और व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे.

देहरादून जिले में 885 अभ्यर्थियों ने नहीं दी नीट की परीक्षा: सबसे ज्यादा अनुपस्थिति देहरादून जिले में दर्ज की गई. देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए थे. यहां 6,810 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से केवल 5,925 अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. इस प्रकार 885 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे. यह संख्या राज्य के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा रही.

माना जा रहा है कि कई अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, दोबारा परीक्षा देने की रणनीति, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता विस्तृत विश्लेषण के बाद ही चल सकेगा.

टिहरी जिले में 21 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा: टिहरी जिले की बात करें तो यहां परीक्षा के लिए कुल 179 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 158 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. जबकि 21 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत यहां भी उल्लेखनीय माना जा रहा है.

नैनीताल जिले में 468 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित: उधर, नैनीताल जिले में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा से गैरहाजिर रहे. जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा आयोजित की गई थी. यहां कुल 4,073 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 3,605 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 468 अभ्यर्थी अनुपस्थित दर्ज किए गए. नैनीताल और देहरादून दोनों जिलों में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या ने प्रशासन का ध्यान खींचा है.

परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली. निर्धारित समय से काफी पहले अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे थे. प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए प्रशासन ने समयबद्ध व्यवस्था लागू की थी.

परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों को निर्धारित सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं थी. कई स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी विशेष रूप से नियंत्रित किया गया. ताकि, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस बार परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की गई थी. परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी निगरानी, जैमर और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग किया गया. केंद्र अधीक्षकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए.

अब आंसर की और रिजल्ट पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर: नीट यूजी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. उत्तराखंड में भी मेडिकल शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि के कारण हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं. फिलहाल, परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर उत्तर कुंजी और परिणाम पर टिकी हुई है.

वहीं, उत्तराखंड में परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले हजारों अभ्यर्थियों के आंकड़े भी चर्चा का विषय बने हुए हैं. देहरादून में 885, नैनीताल में 468 और टिहरी में 21 अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने से यह साफ है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके. इसके बावजूद ज्यादातर केंद्रों पर परीक्षा व्यवस्था सुचारु रही और प्रशासन ने इसे सफल आयोजन बताया है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : June 21, 2026 at 11:07 PM IST

TAGGED:

NEET EXAM IN UTTARAKHAND
DEHRADUN CANDIDATES ABSENT EXAM
उत्तराखंड में नीट यूजी परीक्षा
देहरादून मेडिकल प्रवेश परीक्षा
NEET UG 2026 EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.