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उत्तराखंड में NEET री-एग्जाम देने नहीं पहुंचे कई अभ्यर्थी, देहरादून में 800 से ज्यादा रहे अनुपस्थित

देहरादून: देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का री-एग्जाम कराया गया. इस दौरान जिला प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग भी परीक्षा केंद्रों में मुस्तैद दिखाई दिया. उत्तराखंड में 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था. हालांकि, इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा से भी अनुपस्थित दिखाई दिए.

नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर रविवार यानी 21 जून को उत्तराखंड समेत पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की गई. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना संजोए लाखों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और निर्धारित समय पर परीक्षा में शामिल हुए.

हालांकि, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी रहे, जो आवेदन और पंजीकरण कराने के बावजूद परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे. खास बात ये रही कि अकेले देहरादून जिले में ही 800 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित दर्ज किए गए.

बता दें कि देशभर में आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं. वहीं, उत्तराखंड में भी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए थे.

उत्तराखंड में बनाए गए थे 53 परीक्षा केंद्र: इस साल उत्तराखंड में 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था. परीक्षा संचालन के लिए प्रदेशभर में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले.

अभ्यर्थियों की एंट्री से पहले पहचान पत्रों की जांच की गई और सुरक्षा मानकों के अनुसार तलाशी लेने के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया. कई केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे. ताकि, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे. हालांकि, कड़ी सुरक्षा और व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे.

देहरादून जिले में 885 अभ्यर्थियों ने नहीं दी नीट की परीक्षा: सबसे ज्यादा अनुपस्थिति देहरादून जिले में दर्ज की गई. देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए थे. यहां 6,810 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से केवल 5,925 अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. इस प्रकार 885 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे. यह संख्या राज्य के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा रही.

माना जा रहा है कि कई अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, दोबारा परीक्षा देने की रणनीति, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता विस्तृत विश्लेषण के बाद ही चल सकेगा.