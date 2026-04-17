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भयानक हादसा: कार और बस में सीधी टक्कर के बाद लगी आग, छह लोग जिंदा जले

कर्नाटक के यादगिर जिले में कार और बस में सीधी टक्कर होने से छह लोगों की मौत हो गई. दो बच्चियां घायल हैं.

Many burnt alive after car collided head-on with bus in Yadgir Karnataka
भयानक हादसा: कार और बस में सीधी टक्कर के बाद लगी आग, छह लोग जिंदा जले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 2:40 PM IST

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यादगिर (कर्नाटक): यादगिर जिले के सुरपुरा तालुक में शुक्रवार सुबह एक कार और प्राइवेट बस में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई. इस भयानक हादसे में कार में सवार छह लोग जिंदा जल गए. मरने वालों में कृष्ण नायक (52), अनंत कला नायक (45), शरणप्पा (36), निसर्ग शरणप्पा (30), उनके बेटे सिद्धार्थ शरणप्पा (3) और शशिकला (30) की मौत हो गई.

मृतक शरणप्पा दंपती की दो बेटियों, अद्विका (5) और श्रीनिधि (1.5 साल) की हालत गंभीर है. उन्हें स्थानीय लोगों ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित रिश्तेदार हैं.

पुलिस के मुताबिक, कार में सवार लोग रायचूर जिले के सिरवार तालुक के रहने वाले हैं. यादगिर (Yadgir ) से गाड़ी उनके होमटाउन रायचूर जा रही थी, जबकि बस बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही थी. बस में सवार 20 यात्री सुरक्षित हैं. पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद कार और बस में आग लग गई और चंद मिनट में पूरी तरह जलकर राख हो गईं.

शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, कार का टायर फट गया और ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और वह एक प्राइवेट बस से सीधी टकरा गई. इसके बाद कार में आग लग गई. यादगिर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) पृथ्वी शंकर ने बताया कि उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई.

सूचना मिलने पर फायर और इमरजेंसी सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. सुरपुरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की.

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