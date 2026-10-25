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'प.बंगाल में भाजपा के कई विधायकों के पास भारत की नागरिकता नहीं', कांग्रेस नेता ने किया दावा

माणिक फकीर, कांग्रेस नेता ( ETV Bharat )

कोलकाता : कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता माणिक फकीर ने प.बंगाल सरकार पर जबरन हिरासत में रखने का आरोप लगाया है. नंदीग्राम उपचुनाव के समय से ही वे हिरासत में हैं. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की है, और उन्हें अभी तक यह नहीं पता है कि माणिक कहां हैं.

उनका दावा है कि माणिक को उनके परिवार के पास वापस नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके पास कई भाजपा नेताओं की नागरिकता से जुड़ी संवेदनशील जानकारी है. नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को भी यह नहीं पता है कि माणिक अभी कहां हैं. उनके परिवार ने पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं, खासकर उन्हें बार-बार अलग-अलग जेलों और अदालतों के बीच ले जाने को लेकर. उन्होंने गिरफ्तारी के बाद की कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं.

उनके बेटे, सौम्य का कहना है कि इस मामले में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि 22 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर इस महीने के आखिर में सुनवाई होने की उम्मीद है. जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सौम्य का दावा है कि राज्य में कई भाजपा विधायकों और नेताओं के पास भारतीय नागरिकता नहीं है. उनका कहना है कि उनके पिता के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इन नेताओं की नागरिकता की वैधता पर सवाल उठाते हैं. बताया जा रहा है कि इस सूची में नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों के दो भाजपा विधायक और एक राष्ट्रीय समाचार संगठन के बंगाली संस्करण के पूर्व मुख्य एंकर शामिल हैं. कहा जा रहा है कि माणिक के पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि ये लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं. परिवार का मानना ​​है कि उन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे इन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाना चाहते हैं और शायद इन दस्तावेजों को सार्वजनिक भी कर सकते हैं. माणिक ने खुद भी कई बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने की वजह से भी उन्हें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. चांदीपुर से गिरफ्तारी - परिवार के अनुसार 30 सितंबर को माणिक नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के लिए प्रचार करने गए थे. उसी समय चांदीपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. परिवार को बताया गया था कि उन्हें कोलकाता ले जाया जा रहा है, लेकिन उनका दावा है कि बाद में उन्हें तामलुक अदालत में पेश किया गया. सौम्य का आरोप है कि बार-बार अदालत में पेशी और पुलिस तथा न्यायिक हिरासत से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण, उनका परिवार इस उलझन में है कि उनके पिता कहां हैं. तामलुक से लेकर प्रेसीडेंसी जेल तक अलग-अलग तरह की जानकारी मिलने के बीच, आखिरकार परिवार को पता चला कि माणिक को कूचबिहार जेल ले जाया गया है. उनके बेटे के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद से न तो पुलिस और न ही प्रशासन ने परिवार से कोई संपर्क किया है. असल में, परिवार को बार-बार कोशिश करनी पड़ी, ताकि वे यह जान सकें कि उन्हें किस मामले में हिरासत में रखा गया है और वे अभी कहां बंद हैं. कांग्रेस नेता मिलन प्रधान, नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे. (ETV Bharat)