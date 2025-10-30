अब यादव भी नहीं देंगे तेजस्वी का साथ, आखिर मनोज तिवारी ने क्यों कही ये बात
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में जंगलराज के अनुभव बताएं, तो वहीं बिहार के विकास पर भी बात की.
पटना: बीजेपी सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने बिहार की प्रगति का गुणगान करते हुए कहा कि राज्य का गौरव आज वैश्विक पटल पर सिर चढ़कर बोल रहा है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जंगलराज के दौर की भयावह यादें ताजा कीं और दावा किया कि अगले पांच वर्षों में बिहार इतना समृद्ध हो जाएगा कि युवाओं को नौकरी के लिए बाहर पलायन न करना पड़े. तिवारी ने तेजस्वी यादव पर शहाबुद्दीन जैसे अपराधी की जयकारा लगाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक विवाद और तेज हो गया.
जंगलराज के दौर में शर्मिंदगी, आज गर्व से 'आई एम बिहारी': मनोज तिवारी ने ईटीवी भारत से अपने खास बातचीत में बिहार के बदलते स्वरूप पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पहले लोग बिहारी होने पर शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि वे बिहार के रहने वाले हैं. मनोज ने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अब बिहार का नाम चमक रहा है.
"जब जंगलराज का राज था, तो बिहार के लोग बाहर अपना नाम भी बताने में शर्माते थे. लेकिन आज जब लोग बाहर जाते हैं, तो गर्व से कहते हैं, 'यस, आई एम फ्रॉम बिहार'." - मनोज तिवारी, नेता, बीजेपी
मनोज तिवारी ने जंगलराज पर किया घेरा: मनोज तिवारी ने पिछली सरकार में खराब कानून व्यवस्था पर घेरा. उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि 1996 में जब वे स्टार बने और कमाई शुरू हुई, तब भी जंगलराज का खौफ इतना था कि वे छिपकर रहते थे. उन्होंने कहा कि अपराधी एक दम बेखौफ थे कुछ भी कर सकते थे. मनोज ने कहा कि मां बहनों को सड़क पर से उठा लिया जाता था.
"मां बोलती थीं कि शाम 6 बजे के बाद गांव में न आना. हमने अपनी आंखों से देखा है जब बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था. आम आदमी तो दूर, आईएएस और पीसीएस की पत्नियों पर भी हाथ रख दिया जाता था और किसी की हिम्मत न होती थी कि आवाज उठाए."- मनोज तिवारी, नेता, बीजेपी
मोनज तिवारी ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की आत्मकथाओं का हवाला देते हुए कहा कि उनमें वर्णित घटनाएं जैसे तेजाब डालकर हत्याएं सुनकर मन सिहर जाता है.
बिहार में विकास की रफ्तार: विकास के मोर्चे पर तिवारी ने बिहार की उपलब्धियों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि "बिहार के लोग आज बड़े-बड़े पुल देख रहे हैं, अच्छी सड़कें देख रहे हैं. आज बिहार की जीडीपी सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है." उन्होंने भरोसा जताया कि "अगले पांच साल में हम ऐसा बिहार बनाएंगे कि किसी को बाहर जाने की जरूरत न पड़े."
तेजस्वी पर हमला: तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया. "आज उसी शहाबुद्दीन की जय बोल रहे हैं तेजस्वी बाबू. ये बिहार है... तेजस्वी ने शहाबुद्दीन की जय बोल दिया है और यादव भी उनके साथ नहीं हैं."
