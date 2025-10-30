ETV Bharat / bharat

अब यादव भी नहीं देंगे तेजस्वी का साथ, आखिर मनोज तिवारी ने क्यों कही ये बात

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में जंगलराज के अनुभव बताएं, तो वहीं बिहार के विकास पर भी बात की.

MANOJ TIWARI
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बीजेपी सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने बिहार की प्रगति का गुणगान करते हुए कहा कि राज्य का गौरव आज वैश्विक पटल पर सिर चढ़कर बोल रहा है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जंगलराज के दौर की भयावह यादें ताजा कीं और दावा किया कि अगले पांच वर्षों में बिहार इतना समृद्ध हो जाएगा कि युवाओं को नौकरी के लिए बाहर पलायन न करना पड़े. तिवारी ने तेजस्वी यादव पर शहाबुद्दीन जैसे अपराधी की जयकारा लगाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक विवाद और तेज हो गया.

जंगलराज के दौर में शर्मिंदगी, आज गर्व से 'आई एम बिहारी': मनोज तिवारी ने ईटीवी भारत से अपने खास बातचीत में बिहार के बदलते स्वरूप पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पहले लोग बिहारी होने पर शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि वे बिहार के रहने वाले हैं. मनोज ने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अब बिहार का नाम चमक रहा है.

मनोज तिवारी से बात करते ब्यूरो चीफ बृजम पांडे (Etv Bharat)

"जब जंगलराज का राज था, तो बिहार के लोग बाहर अपना नाम भी बताने में शर्माते थे. लेकिन आज जब लोग बाहर जाते हैं, तो गर्व से कहते हैं, 'यस, आई एम फ्रॉम बिहार'." - मनोज तिवारी, नेता, बीजेपी

मनोज तिवारी ने जंगलराज पर किया घेरा: मनोज तिवारी ने पिछली सरकार में खराब कानून व्यवस्था पर घेरा. उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि 1996 में जब वे स्टार बने और कमाई शुरू हुई, तब भी जंगलराज का खौफ इतना था कि वे छिपकर रहते थे. उन्होंने कहा कि अपराधी एक दम बेखौफ थे कुछ भी कर सकते थे. मनोज ने कहा कि मां बहनों को सड़क पर से उठा लिया जाता था.

"मां बोलती थीं कि शाम 6 बजे के बाद गांव में न आना. हमने अपनी आंखों से देखा है जब बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था. आम आदमी तो दूर, आईएएस और पीसीएस की पत्नियों पर भी हाथ रख दिया जाता था और किसी की हिम्मत न होती थी कि आवाज उठाए."- मनोज तिवारी, नेता, बीजेपी

मोनज तिवारी ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की आत्मकथाओं का हवाला देते हुए कहा कि उनमें वर्णित घटनाएं जैसे तेजाब डालकर हत्याएं सुनकर मन सिहर जाता है.

बिहार में विकास की रफ्तार: विकास के मोर्चे पर तिवारी ने बिहार की उपलब्धियों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि "बिहार के लोग आज बड़े-बड़े पुल देख रहे हैं, अच्छी सड़कें देख रहे हैं. आज बिहार की जीडीपी सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है." उन्होंने भरोसा जताया कि "अगले पांच साल में हम ऐसा बिहार बनाएंगे कि किसी को बाहर जाने की जरूरत न पड़े."

तेजस्वी पर हमला: तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया. "आज उसी शहाबुद्दीन की जय बोल रहे हैं तेजस्वी बाबू. ये बिहार है... तेजस्वी ने शहाबुद्दीन की जय बोल दिया है और यादव भी उनके साथ नहीं हैं."

ये भी पढ़ें:

मनोज तिवारी ने पवन सिंह की पत्नी को बताया 'वोटकटवा', कहा- ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने के पीछे विपक्ष की साजिश

'विधायक नहीं बनना चाहते पवन सिंह' भोजपुरी पावर स्टार पर मनोज तिवारी का बड़ा खुलासा

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी
MANOJ TIWARI ON JANGAL RAJ
तेजस्वी यादव पर मनोज तिवारी
BIHAR ELECTION 2025
MANOJ TIWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.