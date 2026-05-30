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मराठा आरक्षण: भीषण गर्मी में आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, फडणवीस सरकार को दी बड़ी चेतावनी

जालना: मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है. जरांगे भीषण गर्मी में अंतरवाली सरती गांव के एक खेत में यह अनशन शुरू किया है.

मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण, अलग मराठा मंत्रालय बनाने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने, हैदराबाद गजट और सतारा गजट लागू करने जैसी दूसरी मांगों को लेकर यह अनशन शुरू किया है. इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विरोध स्थल का दौरा किया और मनोज जरांगे से मुलाकात की.

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जरांगे को भरोसा दिलाया कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है. फिलहाल, दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है. हालांकि, जरांगे ने सरकार को साफ-साफ बता दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे. आज सुबह से मनोज जरांगे ने अंतरवाली सरती गांव के एक खेत में धरना देकर विरोध का बीड़ा उठा लिया है. उन्होंने खेत में एक खाट बिछाई और उस पर आमरण अनशन शुरू कर दिया.

जैसे ही चिलचिलाती गर्मी में प्रदर्शन शुरू हुआ, मराठा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मैदान में इकट्ठा होने लगे. अभी, अंतरवाली सरती में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जल्द ही पारा और बढ़ने की उम्मीद है. इसलिए, एहतियात के तौर पर, अंतरवाली सरती में प्रदर्शन स्थल पर एक मेडिकल टीम पहुंच गई है. डॉक्टरों ने प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे का मेडिकल चेकअप किया है.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल आज एक बार फिर मनोज जरांगे से मिलने प्रदर्शन स्थल पर गए. अभी जरांगे और मंत्री विखे पाटिल के बीच बातचीत जारी है. हालांकि, इस बातचीत के दौरान, जरांगे ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं, वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे. जरांगे ने सरकार को प्रदर्शन को दबाने या उसमें रुकावट डालने की कोशिश न करने की चेतावनी भी दी है.

मनोज जरांगे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि वह प्रदर्शन को और तेज करेंगे. उन्होंने कहा, "सरकार ने पिछले 10 महीनों में हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने सर्टिफिकेट बांटना रोक दिया है. अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जरूरी आदेश जारी करते हैं, तो हैदराबाद गैजेट के हिसाब से सर्टिफिकेट बांटना कल से फिर से शुरू हो जाएगा."