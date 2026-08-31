मराठा आरक्षण के लिए 12 सितंबर तक मुंबई पहुंचें, मनोज जरांगे का समुदाय के लोगों को निर्देश
मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने समुदाय के लोगों को 12 सितंबर को मुंबई पहुंचने का निर्देश दिया है.
Published : August 31, 2026 at 2:07 PM IST
जालना (महाराष्ट्र): मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण के लिए एक बार फिर अंतरवाली सराय में भूख हड़ताल शुरू कर दी है. सोमवार को उनकी हड़ताल का तीसरा दिन है.
आज एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के उनसे मिलने की उम्मीद है. उससे पहले, जरांगे ने समाज को एक निर्देश जारी किया. उन्होंने मराठा समुदाय से 12 सितंबर तक मुंबई पहुंचने का आग्रह किया, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं.
इस बीच, जरांगे ने परभणी में किसानों की रैली को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर हमने उनका सामना किया होता, तो एकनाथ शिंदे साहब के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती."
इस मामले पर मनोज जरांगे ने कहा, "हम मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं. मराठा 12 सितंबर तक मुंबई पहुंच जाने चाहिए. अधिकारियों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि मराठा समुदाय विरोध-प्रदर्शन के लिए मुंबई आ गया है. मुंबई में अपनी सुविधा के अनुसार रहें; अगर पुलिस आपको हिरासत में ले तो बिना किसी झिझक के पुलिस स्टेशन चले जाएं, वहां की व्यवस्था काफी अच्छी है. मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद मुंबई आऊंगा."
कार्यकर्ता मनोज जरांगे सोमवार को मुंबई के लिए रवाना हुए. उन्होंने कहा, "अभी पूरे समाज के लिए एक साथ मुंबई जाना मुमकिन नहीं है. क्योंकि अभी गणेशोत्सव चल रहा है, इसलिए लोगों को धीरे-धीरे मुंबई पहुंचना चाहिए."
12 सितंबर के प्लान फाइनल करने के बाद हम मुंबई जाएंगे. गणेशोत्सव हमारा भी है. हम गणपति की मूर्ति 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं, जबकि वे केवल डेढ़ दिन के लिए ऐसा करते हैं, फिर भी वे हमें भक्ति के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं.
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