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‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हीरो शहीद, चरखी दादरी के मनोहर सिंह फोगाट को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

चरखी दादरी : जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले को नाकाम करने वाले CISF के डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह फोगाट बुधवार को देश के लिए शहीद हो गए. चरखी दादरी जिले के गांव मकड़ाना निवासी 38 वर्षीय मनोहर सिंह फोगाट ने नवंबर 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान असाधारण वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के ड्रोन और हमले को विफल कर दिया था. उस दौरान भारी गोलीबारी और विस्फोटों के बीच उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन बमों व अन्य सैन्य उपकरणों के प्रभाव से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. पिछले कई महीनों से उनका मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा था. 12 मई की रात मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.

पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया : पाकिस्तान ने एलओसी के पास स्थित उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश की थी. ये संवेदनशील परियोजना नियंत्रण रेखा से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है. हमले के दौरान डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह फोगाट ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन के ड्रोन नष्ट कर दिए और बड़े नुकसान को टाल दिया. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल सम्मानित भी कर चुके हैं. शहीद मनोहर सिंह फोगाट का परिवार पीढ़ियों से देश सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता भी सेना में रहकर राष्ट्र सेवा कर चुके हैं. उनके ससुर एवं रिटायर्ड कमांडेंट दिलबाग सिंह छिल्लर ने बताया कि 22 अक्टूबर 2012 को मनोहर सिंह फोगाट ने सीआईएसएफ में कमीशन प्राप्त किया था. मनोहर सिंह एनएसजी कमांडो में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे और कई बड़े ऑपरेशनों में दुश्मनों के खिलाफ सफल कार्रवाई कर चुके थे. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि परिवार को बेटे की शहादत का दुख जरूर है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उसने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हीरो शहीद (ETV Bharat)

नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई : वे अपने पीछे पत्नी प्रियंका, 11 वर्षीय बेटी प्रिन और 5 वर्षीय पुत्र हृदय को छोड़ गए हैं. उनके निधन की खबर से पूरे हरियाणा सहित सैन्य क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. बुधवार को उनका पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव मकड़ाना पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता की जय और मनोहर फोगाट अमर रहें के नारों से पूरा गांव गूंज उठा. सांसद धर्मवीर सिंह और बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि शहीद डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह फोगाट ने देश की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. मनोहर फोगाट केवल चरखी दादरी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश का गौरव थे. ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों ग्रामीणों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की.