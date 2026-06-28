ETV Bharat / bharat

मंजू नयाल बनीं देश की पहली तीन स्टार अंतरराष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी, वैश्विक मंच पर बढ़ाया भारत का मान

देश की पहली तीन स्टार अंतरराष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी ( ETV BHARAT )

मंजू नयाल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली: मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाली मंजू नयाल वर्तमान में गाजियाबाद के वैशाली में निवास करती हैं. वर्षों की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. उन्होंने अपने खेल जीवन में खिलाड़ी, प्रशिक्षक और रेफरी के रूप में लगातार काम किया और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी परीक्षा में सफल घोषित: मंजू नयाल ने मई 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी परीक्षा में हिस्सा लिया था. इस परीक्षा में विश्व के कई देशों से आए उम्मीदवारों ने भाग लिया था. परीक्षा पूरी होने के लगभग महीने भर बाद घोषित परिणाम में मंजू सफल घोषित हुई. यह परीक्षा तकनीकी ज्ञान, खेल नियमों की समझ, निर्णय लेने की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आयोजित की जाती है. इसमें सफल होने के बाद रेफरी को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में ऑफिशियल के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है.

मंजू नयाल की सफलता से उनके परिवार सहयोगियों और खेल जगत में खुशी का माहौल है. खेल से जुड़े लोगों का मानना है कि उनकी यह उपलब्धि देश की युवा महिला खिलाड़ियों और रेफरियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की रहने वाली मंजू नयाल ने भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कुराश खेल में देश की पहली तीन स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी बनने का गौरव प्राप्त किया है. यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और मेहनत का परिणाम है बल्कि भारत में कुराश खेल के बढ़ते स्तर और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक मानी जा रही है.

मंजू नयाल को लेकर अहम जानकारी (ETV BHARAT)

मंजू ने परिवार समेत कई लोगों का जताया आभार: मंजू ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ-साथ उन सभी लोगों को दिया है जिन्होंने उनके सफर में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने विशेष रूप से इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर रवि कपूर, गुरुकुल द स्कूल के निर्देशक सचिन वत्स, स्कूल के प्रिंसिपल गौरव बेदी और अपने परिवार को इस उपलब्धि का श्रेय दिया है. मंजू का कहना है कि सभी के सहयोग और विश्वास के बिना यहां तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता था.

परिवार नौकरी और खेल,तीनों जिम्मेदारियां निभा रही (ETV BHARAT)

अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी का प्रमाण पत्र खोलेगा नए अवसर: तीन स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद मंजू के लिए करियर के नए अवसर खुल गए हैं. उनका कहना है कि अब उन्हें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी के रूप में चयनित होने का अवसर मिल सकता है. उन्होंने कहा की ये उपलब्धि उनके करियर की एक नई शुरुआत है.

स्कूल के दिनों से जुड़ी रही मार्शल आर्ट से: मंजू बताती है कि खेलों से उनका जुड़ाव बचपन से ही रहा है उसे स्कूल के दिनों में उन्होंने मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी शुरुआती दौर में उन्होंने जूडो खेला लेकिन समय के साथ उनकी रुचि कुराश की ओर बढ़ने लगी इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से कुराश को अपनाया और इसी खेल में अपने करियर बनाने का फैसला किया लगातार अभ्यास, नियमों की गहरी समझ और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें खिलाड़ी से अंतरराष्ट्रीय रेफरी बनने तक का सफर तय कराया.

अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी का प्रमाण पत्र खोलेगा नए अवसर (ETV BHARAT)

परिवार नौकरी और खेल,तीनों जिम्मेदारियां निभा रही: मंजू की सफलता इसलिए खास है क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं. वह एक मां होने के साथ-साथ निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, इसके अलावा कुराश खेल में अपने करियर को भी पूरा समय देती है. उनका कहना है कि परिवार नौकरी और खेल तीनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है

कोचिंग और रेफरी योग्यता: मंजू ने साल 2023 में B लाइसेंस कोच कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण किया. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेफरी के विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की.

मंजू नयाल को लेकर अहम जानकारी (ETV BHARAT)

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका

मंजू नयाल ने कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बतौर रेफरी अपनी सेवाएं दी हैं.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व

रेफरी बनने से पहले भी मंजू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है साल 2015 में वह चीनी ताइपे जूनियर एशियाई कुराश चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच के रूप में शामिल हुई थी.

ये भी पढ़ें :