ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी की राजनीति पर मनजिंदर सिंह सिरसा का तीखा हमला: 1 नवंबर की तारीख चुनने पर उठाए सवाल

मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर निशाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने, समाज में तनाव पैदा करने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए अराजकता भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व एक बार फिर देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा है.

दिल्ली सचिवालय में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर सिरसा ने राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों की तारीख को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या राहुल गांधी देश में फिर से दंगे और अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं? क्या वे अपने माता-पिता की राजनीति के पुराने और विनाशकारी रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं?