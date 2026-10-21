राहुल गांधी की राजनीति पर मनजिंदर सिंह सिरसा का तीखा हमला: 1 नवंबर की तारीख चुनने पर उठाए सवाल
कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों की तारीख को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं.
Published : October 21, 2026 at 6:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने, समाज में तनाव पैदा करने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए अराजकता भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व एक बार फिर देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा है.
दिल्ली सचिवालय में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर सिरसा ने राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों की तारीख को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या राहुल गांधी देश में फिर से दंगे और अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं? क्या वे अपने माता-पिता की राजनीति के पुराने और विनाशकारी रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं?
LIVE: Media interaction on various issues— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 21, 2026
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1984 के दर्दनाक इतिहास का जिक्र
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर की तारीख का चयन करना बेहद संवेदनशील और आपत्तिजनक है. 1 नवंबर 1984 का दिन सिख समुदाय के लिए ऐसा काला अध्याय है, जिसके जख्म आज भी हरे हैं. उस दौर में दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में हजारों सिखों की निर्मम हत्या की गई थी और कई परिवार उजड़ गए थे. सिरसा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कई नेताओं की संलिप्तता जगजाहिर रही है. उन्होंने जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ जैसे नेताओं से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा कि आज तक पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे में, ठीक उसी संवेदनशील तारीख के आसपास राजनीतिक गतिविधियां आयोजित करना पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की राजनीति देश का सिख समाज और भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.
विदेश दौरों और 'फर्जी Gen-Z' पर सवाल
केवल सिख दंगों के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर भी सिरसा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि विदेशों में किन ताकतों और संगठनों से मुलाकातें की जा रही हैं और उनके पीछे का छिपा एजेंडा क्या है.
इसके साथ ही, उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि आखिर राहुल गांधी कब तक 'फर्जी Gen-Z' के सहारे अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे? उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि वे किसी के राजनीतिक स्वार्थ का मोहरा न बनें. युवाओं की ऊर्जा देश के निर्माण और सकारात्मक बदलाव में लगनी चाहिए, न कि अराजकता फैलाने और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने में.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने अंत में देशवासियों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का लोकतंत्र और यहां के नागरिक शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं. किसी भी राजनीतिक दल या नेता को अपने निजी फायदों के लिए देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लोकतांत्रिक रास्ते मौजूद हैं, लेकिन तनाव और हिंसा फैलाने की हर कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा.
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