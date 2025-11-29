ETV Bharat / bharat

'पुलिस की नौकरी कठिन..पीछे रह जाता है परिवार', बिहार की पहली महिला IPS ने बताई संघर्ष की कहानी

IPS अधिकारी मंजरी जरुहर ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में संवेदनशीलता, ईमानदारी और जनता के साथ खड़े रहने से पुलिस अधिकारी की पहचान बनती है.

मंजरी जरुहर, बिहार की पहली महिला IPS
मंजरी जरुहर, बिहार की पहली महिला IPS (Etv Bharat)
नई दिल्ली: बिहार की पहली महिला IPS और CISF की विशेष महानिदेशक (स्पेशल DG) पद से सेवानिवृत्त मंजरी जरुहर दिल्ली में आयोजित कर्टन रेजर ऑफ द क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया-2025 कार्यक्रम में अपने करियर की चुनौतियां, महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका, 1984 के दंगों का दर्दनाक अनुभव और पुलिस सेवा के असली अर्थ को साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी संवेदनशीलता, ईमानदारी और जनता के साथ खड़े रहने से एक पुलिस अधिकारी की पहचान बनती है.

मंजरी जरुहर ने बताया कि पुलिस में महिलाओं के लिए शुरुआती दशक बेहद कठिन थे. शुरू में एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी समस्या थी. पब्लिक और पुलिस अधिकारी भी महिला IPS को स्वीकार करने में हिचकते थे. लेकिन समय के साथ काम और ईमानदारी ही आपकी पहचान बनाते हैं. उन्होंने कहा कि आज स्थिति काफी बदल चुकी है. सरकार महिलाओं को बराबर अवसर दे रही है. युवा लड़कियां जो पुलिस में आना चाहती हैं, उनके लिए समय पहले से कहीं बेहतर है.

मंजरी जरुहर, बिहार की पहली महिला IPS (ETV Bharat)

1984 के दंगे, करियर का सबसे दर्दनाक अध्याय: मंजरी जरुहर ने अपने करियर की एक घटना को सबसे दर्दनाक और झकझोर देने वाला अनुभव बताया. उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद परिवार से मिलने मुंबई गई थीं. उसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देशभर में दंगे भड़क गए. उन दिनों मोबाइल या 24x7 न्यूज नहीं होते थे, इसलिए उन्हें हालात का अंदाज भी नहीं था. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को जब वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ बोकारो पहुंचीं तो शहर पूरी तरह कर्फ्यू में था. पुलिस और आर्मी की जीप लेने आईं. उन्होंने बताया कि पूरे रास्ते तबाही दिख रही थी. स्टेशन पर खाना तक नहीं मिलता था. बोकारो पहुंचकर पता चला कि बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई थीं.

कर्टन रेजर ऑफ द क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया-2025 कार्यक्रम
कर्टन रेजर ऑफ द क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया-2025 कार्यक्रम (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उस समय लापता बच्चों और बुजुर्गों को ढूंढना, टूटे परिवारों को जोड़ना प्रभावितों के घरों का पुनर्वास और लोगों को भरोसा दिलाना कि प्रशासन उनके साथ है यह काम बन गया था. उन्होंने बताया कि रंजनाथ मिश्रा आयोग ने बाद में टीम को क्लीन चिट दी, क्योंकि हर मौत का सही रिकॉर्ड और हर परिवार का पुनर्वास किया गया था. उन्होंने कहा पुलिस हर घटना रोक नहीं सकती, लेकिन लोगों के साथ खड़ा रहना सबसे जरूरी है. आज भी परिवार मुझे याद करते हैं. यह हमारे काम का असली पुरस्कार है.

महिलाएं अब नेतृत्व की मुख्य भूमिका में: मंजरी जरुहर ने कहा कि आज कई महिला अधिकारी बड़े सुरक्षा बलों का नेतृत्व कर रही हैं. SSB और CISF में भी महिला प्रमुख रह चुकी हैं. उन्होंने कहा “संख्या बढ़ने के साथ आने वाले समय में कई राज्यों में आप महिला DG भी देखेंगे,” भ्रष्टाचार या दक्षता पर उन्होंने कहा, “मैं गारंटी नहीं दे सकती कि महिला अधिकारी आने से भ्रष्टाचार कम या काम ज़्यादा होगा, लेकिन यह जरूर है कि महिलाएं हर स्तर पर शानदार काम कर रही हैं.

पुलिस सेवा, कठिन लेकिन संतोष देने वाली: मंजरी जरुहर ने कहा कि पुलिस की नौकरी कठिन है. त्योहार, छुट्टियां, परिवार का समय सब पीछे रह जाता है. लेकिन लोगों की मदद कर पाने का संतोष जीवनभर साथ रहता है. उन्होंने कहा “हमारी नौकरी कठिन है, लेकिन जब कोई परिवार सालों बाद भी आपको याद करता है, वही असली इनाम है.

कौन हैं मंजरी जरुहर: मंजरी जरुहर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की विशेष महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं. वह भारत की पहली पांच महिला पुलिस अधिकारियों में से एक हैं और बिहार राज्य की पहली महिला हैं. 1976 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ और उन्होंने बिहार और झारखंड राज्य सरकारों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (NPA), सीआईएसएफ और केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (CRPF) में पदों पर काम की हैं.

