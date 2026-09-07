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आधी रात को आपत्ति जताना साबित हुआ जानलेवा, मणिपुर के रिटायर्ड म्यूजिशियन की मौत

पूर्वोत्तर के लोगों में खौफ. पुलिस ने कहा, जांच जारी, घबराएं नहीं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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मणिपुर निवासी चोंगथम विक्रम सिंह की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 6:51 PM IST

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नई दिल्ली : उन्होंने तो घर के बाहर शोरगुल की सिर्फ शिकायत की थी. लेकिन उन्हें क्या पता, कि यह शिकायत उनकी मौत का कारण बनेगा. मणिपुर के 54 वर्षीय चोंगथम विक्रम सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, रविवार देर रात दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत किलोकारी गांव स्थित अपने आवास के बाहर डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर चिल्लाने और उपद्रव करने पर सिंह ने आपत्ति जताई थी.

पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन पर हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में होली फैमिली अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. यह घटना 7 सितंबर को सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वीरेंद्र कुमार के पुत्र सी विक्रम सिंह की पिटाई के संबंध में प्राप्त पीसीआर कॉल के बाद सामने आई.

जीडी नंबर 10ए के रूप में दर्ज इस कॉल को जांच के लिए एक सहायक सब-इंस्पेक्टर को सौंपा गया था.पुलिस ने बताया कि उनकी प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सिंह ने अपने आवास के सामने डिलीवरी कर्मचारियों और ढाबे के कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे उपद्रव पर आपत्ति जताई थी. जब वह नीचे आए और कथित अपराधियों का सामना किया, तो उन पर घूंसे और लातों से हमला किया गया.

सिंह को उनके बेटे याइफाबा द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.पुलिस ने कहा, "एक नाबालिग सहित कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. आगे की जानकारी जांच के दौरान सामने आएगी."

हमले और सिंह की मौत के सटीक कारणों की अभी भी जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि घटनाक्रम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्थापित होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.हालांकि, परिवार के बयान से पता चलता है कि यह अशांति कथित तौर पर कई दिनों से चल रही थी. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि शराब के नशे में धुत युवकों का एक समूह इलाके में हंगामा कर रहा था. परिवार के अनुसार, सिंह आधी रात के आसपास अपने घर से बाहर गए थे और उनसे आवाज कम करने के लिए कहा था.

टकराव हिंसक हो गया.परिवार के एक सदस्य ने बताया, “जब उन्होंने नशे में धुत लोगों के समूह से अपनी आवाज धीमी करने का अनुरोध किया, तो उन पर हमला किया गया और बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई.”

समुदाय के सदस्यों ने कहा कि इस घटना ने दिल्ली में रहने वाली मणिपुरी आबादी को गहरा आघात पहुंचाया है, खासकर इसलिए क्योंकि सिंह एक सेवानिवृत्त संगीतकार थे जो अपने परिवार के साथ राजधानी में रह रहे थे, न कि कोई नए आए हुए व्यक्ति.

मणिपुरी संगठनों और पूर्वोत्तर समुदाय समूहों के सदस्य सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए और निष्पक्ष, त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग की. कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले समुदाय के सदस्यों को पुलिस पर दबाव डालना पड़ा.

दिल्ली स्थित मणिपुरी कार्यकर्ता लिली ने कहा, “हम विक्रम के लिए न्याय चाहते हैं. जांच पारदर्शी होनी चाहिए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.”मौत के सटीक कारण और चोटों की प्रकृति का पता लगाने के लिए एम्स में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पूर्वोत्तर के युवाओं ने सिंह को श्रद्धांजलि देने और संगीत में उनके योगदान को याद करने के लिए कैंडललाइट मार्च का आयोजन किया है.सिंह की मृत्यु ने दिल्ली में पूर्वोत्तर समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी फिर से बढ़ा दी हैं. हालांकि पुलिस अभी तक यह साबित नहीं कर पाई है कि हमला सिंह की पहचान या जातीयता से प्रेरित था, लेकिन यह घटना इस साल राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट, उत्पीड़न या नस्लीय दुर्व्यवहार के कई मामलों की पृष्ठभूमि में हुई है.

2026 का घटनाक्रम - इसी साल मार्च में, मणिपुर की एक महिला और उसकी असम की सहेली पर साकेत जिला न्यायालय परिसर के पास कथित तौर पर हमला किया गया, जब उन्होंने लड़कों के एक समूह द्वारा की गई अनुचित और कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणियों का विरोध किया.पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिगों को हिरासत में लिया. महिला ने आरोप लगाया कि उसे बेल्ट से पीटा गया और हमलावरों में से एक ने उसे चाकू मारने की कोशिश की.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 8 मार्च की एक अन्य घटना का भी स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें मालवीय नगर क्षेत्र में अश्लील और नस्लीय गालियों का विरोध करने पर मणिपुर की एक महिला पर कथित तौर पर शारीरिक हमला किया गया था. एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी.

मई में एक अन्य घटना में, नेहरू प्लेस के एक होटल के पास पूर्वोत्तर की दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में चार पुरुषों को हिरासत में लिया. इनमें से एक महिला असम की थी.

हाल ही में, अगस्त में, मणिपुर के दो पुरुषों पर मुनीरका में एक मामूली विवाद के बाद कथित तौर पर हमला किया गया. एक पीड़ित को सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी.

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