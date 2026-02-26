ETV Bharat / bharat

मणिपुर हिंसा मामला में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पीड़ितों को दी जाएगी मुफ्त कानूनी सहायता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई और मणिपुर एसआईटी को निर्देश दिया कि वे 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा के मामलों में दर्ज की गई चार्जशीट (आरोप पत्र) की प्रतियां पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साझा करें. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे.

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि पीड़ित और उनके परिवार इन मामलों के भविष्य को लेकर पूरी तरह अंधेरे में हैं. इसके बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य पुलिस की एसआईटी को प्रभावित व्यक्तियों के साथ चार्जशीट की प्रतियां साझा करने का आदेश दिया.

पीठ ने मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही, अदालत ने मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह इन मामलों की सुनवाई के लिए गुवाहाटी जाने वाले कानूनी सहायता वकीलों के यात्रा और ठहरने के खर्च का भुगतान करे.

अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य अपनी सभी शिकायतों को उन विशेष अदालतों के सामने रखने के लिए स्वतंत्र होंगे जहां इन मामलों की सुनवाई चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक न तो इन चार्जशीटों का अध्ययन किया है और न ही इनके गुण-दोष पर कोई टिप्पणी की है. पीठ ने यह भी कहा कि पीड़ितों को गुवाहाटी की ट्रायल कोर्ट के समक्ष वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से अपने बयान दर्ज कराने की अनुमति देने वाला उसका पिछला आदेश बरकरार रहेगा.

पीठ ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल को किसी भी प्रकार के मानदेय का भुगतान न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. इस पैनल को पीड़ितों के पुनर्वास की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था. इसके साथ ही, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रय पडसलगिकर आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी कर रहे हैं.