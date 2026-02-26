ETV Bharat / bharat

मणिपुर हिंसा मामला में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पीड़ितों को दी जाएगी मुफ्त कानूनी सहायता

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और राज्य SIT को पीड़ितों और उनके परिवारों को चार्जशीट की कॉपी देने को कहा

Published : February 26, 2026 at 10:33 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 10:40 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई और मणिपुर एसआईटी को निर्देश दिया कि वे 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा के मामलों में दर्ज की गई चार्जशीट (आरोप पत्र) की प्रतियां पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साझा करें. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे.

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि पीड़ित और उनके परिवार इन मामलों के भविष्य को लेकर पूरी तरह अंधेरे में हैं. इसके बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य पुलिस की एसआईटी को प्रभावित व्यक्तियों के साथ चार्जशीट की प्रतियां साझा करने का आदेश दिया.

पीठ ने मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही, अदालत ने मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह इन मामलों की सुनवाई के लिए गुवाहाटी जाने वाले कानूनी सहायता वकीलों के यात्रा और ठहरने के खर्च का भुगतान करे.

अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य अपनी सभी शिकायतों को उन विशेष अदालतों के सामने रखने के लिए स्वतंत्र होंगे जहां इन मामलों की सुनवाई चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक न तो इन चार्जशीटों का अध्ययन किया है और न ही इनके गुण-दोष पर कोई टिप्पणी की है. पीठ ने यह भी कहा कि पीड़ितों को गुवाहाटी की ट्रायल कोर्ट के समक्ष वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से अपने बयान दर्ज कराने की अनुमति देने वाला उसका पिछला आदेश बरकरार रहेगा.

पीठ ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल को किसी भी प्रकार के मानदेय का भुगतान न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. इस पैनल को पीड़ितों के पुनर्वास की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था. इसके साथ ही, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रय पडसलगिकर आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी कर रहे हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा, "हम इसे उचित समझते हैं कि एक अंतरिम उपाय के रूप में, जस्टिस मित्तल को 12 लाख रुपये और जस्टिस शालिनी पी. जोशी (बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) व जस्टिस आशा मेनन (दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) को 10-10 लाख रुपये दिए जाएं, जो इस पैनल का हिस्सा हैं." पीठ ने केंद्र सरकार से दत्तात्रय पडसलगिकर को भी उनकी सेवाओं के लिए फिलहाल 10 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है. अदालत बाद में पैनल के सदस्यों और पूर्व डीजीपी के लिए उनके सहयोग के बदले अंतिम मानदेय तय करेगी.

ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पडसलगिकर द्वारा दायर की गई 12वीं स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जारी किए गए. पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीबीआई ने हिंसा के 20 मामलों में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जबकि 6 अन्य एफआईआर की जांच जारी है और अगले छह महीनों में पूरी हो जाएगी. पीठ ने सीबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शेष हिंसा के मामलों की जांच तय समय के भीतर पूरी हो और चार्जशीट दाखिल की जाए.

शीर्ष अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में करेगी. इससे पहले, अदालत ने आपराधिक मामलों की जांच में हुई प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. गौरतलब है कि 3 मई 2023 को मणिपुर में पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, कई सौ घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं.

Last Updated : February 26, 2026 at 10:40 PM IST

MANIPUR VIOLENCE 2023
CBI STATUS REPORT MANIPUR
मणिपुर जातीय हिंसा
मणिपुर हिंसा चार्जशीट आदेश
SUPREME COURT MANIPUR VIOLENCE

