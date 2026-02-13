ETV Bharat / bharat

मणिपुर हिंसा : SC ने केंद्र और मणिपुर सरकार से कहा, नियुक्ति समिति तटस्थ अंपायर, उसकी सिफारिश का सम्मान करें

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से, जो 2023 मणिपुर जातीय हिंसा मामलों से जुड़ी 11 एफआईआर की जांच कर रही है, दो हफ़्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की सिफारिशों का सम्मान करने को भी कहा और कहा, “कमेटी एक तटस्थ अंपायर है.” यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का समय 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था. वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने बेंच के सामने दलील दी कि वह मणिपुर कुकी आदिवासियों के जनजातीय निकाय मंच का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दो कमेटियां बनाई गई हैं, एक आपराधिक न्याय के लिए और दूसरी पुनर्वास के लिए और इस कोर्ट में 27 रिपोर्ट फाइल की गई हैं, लेकिन हमारे पास एक भी कॉपी नहीं है. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कमेटी की एक रिपोर्ट देखने की अपील की और कहा, “कमेटी ने आपके सामने रिपोर्ट दी है कि ये संगठन रुकावट पैदा कर रहे हैं और लोगों को हिंसा जारी रखने के लिए भड़का रहे हैं.” गोंसाल्वेस ने कहा कि यह सच नहीं है और लोगों को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था. सीजेआई ने कहा कि कमेटी एक तटस्थ अंपायर है और इसमें पूर्व जज शामिल हैं. गोंसाल्वेस ने जोर देकर कहा कि उनके अनुसार पुनर्वास बहुत कम है और हमलावरों पर मुकदमा भी बहुत कम चलता है, और वे रिपोर्ट देख सकते हैं और फिर अपने इनपुट दे सकते हैं और कोर्ट से रिपोर्ट शेयर करने की अपील की. रिपोर्ट में संवेदनशील सामग्री के बारे में आशंका जताते हुए, सीजेआई ने पूछा कि क्या रिपोर्ट शेयर की जाती हैं और क्या उनमें संवेदनशीलता का तत्व है? गोंसाल्वेस ने कहा कि तब कोर्ट 27 रिपोर्ट में से तय कर सकता है कि उनके साथ क्या शेयर करना ज़रूरी है. गोंसाल्वेस ने जोर देकर कहा कि पुनर्वास जीरो है और वह उदाहरण और पूरा डेटा देकर इसे साबित करेंगे. “मैं कोई उदाहरण नहीं देखना चाहता. कृपया खुली अदालत में बहस न करें. ये बातें रिपोर्ट की गई हैं…” सीजेआई ने कहा, कमेटी ने जो भी अनुशंसा दी हैं, यूनियन ऑफ इंडिया और राज्य को उन अनुशंसा को तुरंत मानने और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए. बेंच ने यह भी आइडिया दिया कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय, अधिकार क्षेत्र वाला मणिपुर हाई कोर्ट, जिसके पास नया चीफ जस्टिस है, या गुवाहाटी हाई कोर्ट या दोनों हिंसा के मामलों में ट्रायल और उससे जुड़े डेवलपमेंट को मॉनिटर करें. कोर्ट की बनाई कमेटी में जम्मू-कश्मीर के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस मित्तल, बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिनी पी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज आशा मेनन शामिल हैं. कमेटी ने अब तक पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों पर कई रिपोर्ट दी हैं.