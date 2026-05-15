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मणिपुर हिंसा जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा, नए हमलों के बीच जस्टिस चौहान कमीशन को मिला समय

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मणिपुर हिंसा की तीसरी बरसी पर विरोध करने के लिए पोस्टर पकड़े हुए हैं कमेटी के सदस्य. यह तस्वीर रविवार, 03 मई, 2026 की है. ( IANS )