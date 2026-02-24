ETV Bharat / bharat

मणिपुर हिंसा: इंडिजिनस फोरम ने उखरुल झड़पों को लेकर NHRC को ज्ञापन सौंपा

फोरम का दावा है कि कुकी उग्रवादियों ने तांगखुल नागाओं पर हमला किया, घर जलाए और महिलाओं को डराया-धमकाया, एनएचआरसी को ज्ञापन सौंपा गया.

MANIPUR VIOLENCE MEMORANDUM
इंडिजिनस पीपल फोरम के सदस्यों ने मणिपुर हिंसा के आरोपों पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 7:53 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद उखरुल जिले में नागा और कुकी आदिवासी समुदायों के बीच फिर से हुई हिंसा ने दिल्ली का ध्यान खींचा है. 7 फरवरी को झड़प के दौरान कथित तौर पर 20 से यादा घरों में आग लगा दी गई.

इस घटना के संबंध में मणिपुर में सक्रिय इंडिजिनस पीपल फोरम ने 23 फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में फोरम ने मुख्य रूप से कुकी आदिवासी समुदाय, केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया.

इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर (IPFM) ने 23 फरवरी को कनॉट प्लेस के वाईएमसीए (YMCA) टूरिस्ट हॉस्टल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ इंडिजिनस पीपल फोरम के चीफ एडवाइजर अशांग कसार ने मेमोरेंडम की डिटेल्स शेयर की और फोरम की मांगों को दोहराया.

NHRC को ज्ञापन सौंपा गया

अशांग कसार ने ईटीवी भारत को बताया कि मणिपुर पिछले तीन सालों से हिंसा में घिरा हुआ है, और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 7 फरवरी से कुकी उग्रवादी उखरुल जिले के लिटन सरेई खोंग में बेकसूर तंगखुल नागा लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिससे मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि दखल देने की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मेमोरेंडम दिया गया है.

उन्होंने कहा कि हिंसा 7 फरवरी को कुकी हमलावरों द्वारा तांगखुल नागा युवक पर कथित हमले के बाद शुरू हुई, जिसके कारण दोनों समुदायों के बीच और विरोध प्रदर्शन हुए.

असम राइफल्स और सेंट्रल फोर्स पर आरोप

इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर ने असम राइफल्स (AR) पर मणिपुर में अभी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) में चल रहे कुकी उग्रवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए राज्य से फोर्स को तुरंत वापस बुलाने की मांग की.

8 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए जिसमें मणिपुर के उखरुल जिले के लिटन गांव में संदिग्ध कुकी उग्रवादी ने कई घर जला दिए थे, इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर ने दावा किया कि यह हिंसक हमला असम राइफल्स के जवानों की मौजूदगी में हुआ था.

इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर के चीफ एडवाइजर अशांग कसार ने कहा, 'हम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफदारी की कड़ी निंदा करते हैं. हमारे पास सबूत हैं कि असम राइफल्स कुकी उग्रवादियों की मदद कर रही है. अगर असम राइफल हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें तुरंत राज्य से वापस बुला लेना चाहिए.'

लिटन गांव की यह घटना मणिपुर में एक पॉपुलर राज्य सरकार बनने के कुछ दिनों बाद हुई. दिलचस्प बात यह है कि मीतेई-कुकी जातीय टकराव के दौरान, मीतेई समुदाय के कई संगठनों ने भी असम राइफल्स को वापस बुलाने की मांग की थी. उन्होंने सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स पर लड़ाई के दौरान भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है.

कासर ने कहा कि मणिपुर में पॉपुलर सरकार बनने के बाद भी राज्य में अभी भी बफर जोन हैं. कासर ने कहा, 'राज्य में अभी भी बफर जोन हैं. न तो कुकी लोग मीतेई की तरफ जा सकते हैं और न ही मीतेई लोग कुकी की तरफ जा सकते हैं.' कासर ने कहा कि इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर ने पहले ही सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से राज्य में शांति पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है.

परेशान करने और मिलीभगत के दावे

कासर ने कुकी उग्रवादियों पर कथित तौर पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर, तांगखुल की महिलाओं को डराने-धमकाने और हालात खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी दावा किया कि सेंट्रल सिक्योरिटी वालों और कुकी उग्रवादियों ने सालों से मोंगकोट चेपू, शांगकेई और लिटन सारेई खोंग में महिलाओं को परेशान किया और साथ रहते थे. कासर ने कहा कि इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर के सदस्यों ने तांगखुल कम्युनिटी के घरों को जलाने में कथित तौर पर शामिल असम राइफल्स के जवानों के लिए भी सही सजा की मांग की है.

ये भी पढ़ें- उखरुल हिंसा: असम राइफल्स के डीजी को मणिपुर भेजा गया, इंटरनेट सेवा सस्पेंड

MANIPUR VIOLENCE MEMORANDUM
UKHRUL CLASHES
मणिपुर हिंसा इंडिजिनस फोरम
एनएचआरसी को ज्ञापन सौंपा
INDIGENOUS FORUM MEMORANDUM TO NHRC

