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मणिपुर हिंसा: नागा गांवों में फिर से गोलीबारी, इंफाल ईस्ट में हथियारों का जखीरा बरामद

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

इंफाल/ तेजपुर: मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों से मंगलवार को हिंसा की नई घटनाओं और हथियारों का जखीरा मिलने की खबर आई, जबकि राज्य में तनाव के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा. कांगपोकपी जिले में, मंगलवार तड़के आईटी रोड पर स्थित तीन नागा गांवों, टापोन खुलेन, टापोन खुनू और माकुई पिपोरम नागा गांवों, पर हथियारबंद बदमाशों ने कथित तौर पर गोलीबारी की. सुबह करीब 4 बजे हुई इस गोलीबारी ने इलाके की शांति भंग कर दी. यह घटना कांगपोकपी जिले के एन. टेकखांग कुकी गांव में हथियारबंद बदमाशों के कथित हमले में कम से कम तीन लोगों (जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं) की मौत के एक दिन बाद हुई है.