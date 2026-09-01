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मणिपुर हिंसा: नागा गांवों में फिर से गोलीबारी, इंफाल ईस्ट में हथियारों का जखीरा बरामद

ये ताजा घटनाएं मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में जारी सुरक्षा अभियानों के बीच हुई हैं.

Manipur Violence: Fresh Violence at Naga Villages, Arms recovered
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 8:58 PM IST

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इंफाल/ तेजपुर: मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों से मंगलवार को हिंसा की नई घटनाओं और हथियारों का जखीरा मिलने की खबर आई, जबकि राज्य में तनाव के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा.

कांगपोकपी जिले में, मंगलवार तड़के आईटी रोड पर स्थित तीन नागा गांवों, टापोन खुलेन, टापोन खुनू और माकुई पिपोरम नागा गांवों, पर हथियारबंद बदमाशों ने कथित तौर पर गोलीबारी की. सुबह करीब 4 बजे हुई इस गोलीबारी ने इलाके की शांति भंग कर दी.

यह घटना कांगपोकपी जिले के एन. टेकखांग कुकी गांव में हथियारबंद बदमाशों के कथित हमले में कम से कम तीन लोगों (जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं) की मौत के एक दिन बाद हुई है.

इस बीच, इम्फाल ईस्ट जिले में एक अलग सुरक्षा अभियान के दौरान, स्पेशल कमांडो यूनिट (खबेसोई) और 33 असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने लमलाई पुलिस स्टेशन के तहत नोंग्रेन अवांग लीकाई चिंगमेई इलाके से हथियारों का एक जखीरा बरामद किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद हथियारों में एक लाथोडे गन, दो पिस्तौल, एक सिंगल-बैरल गन और दो मॉडिफाइड सिंगल-बैरल गन शामिल थीं.

ये ताजा घटनाएं मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में जारी सुरक्षा अभियानों के बीच हुई हैं. हथियारों की बरामदगी और गोलीबारी की नई खबरों ने अवैध हथियारों की मौजूदगी और संवेदनशील इलाकों में और हिंसा की आशंका को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सुरक्षा बलों ने छिपे हुए हथियारों का पता लगाने और हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं.

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