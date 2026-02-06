ETV Bharat / bharat

मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन, चुराचांदपुर में बंद का आह्वान

कुकी समुदाय ने आज पूर्ण बंद बुलाया है और सभी से इसमें शामिल होने को कहा. वहीं, चेतावनी भी दी है.

MANIPUR VIOLENCE
मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 9:25 AM IST

3 Min Read
चुराचांदपुर (मणिपुर): मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद चुराचांदपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक नए उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के खिलाफ नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के बीच गुरुवार को हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया. इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पूरे दिन यहां तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली. हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

बता दें, यह हिंसा गुरुवार शाम करीब 6 बजे तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में हुई, जहां सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी फोर्स को उनके बैरक में वापस धकेलने की कोशिश की. जब सिक्योरिटी फोर्स ने बात मानने से मना कर दिया, तो पत्थरबाजी के साथ-साथ टकराव भी बढ़ गया. वहीं, दूसरों ने सड़क के बीच में टायर जला दिए. युवाओं का गुस्सा और नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें यकीन दिलाया गया कि कुकी जोमी के तीन विधायक मणिपुर सरकार में शामिल हो रहे हैं, जिसमें नेमचा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली है और दो और, LM खाउते और नगुरसंगलुर, शपथ लेने वाले हैं.

MANIPUR VIOLENCE
मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन (ANI)

क्षेत्र के कुकी गुट ने दी चेतावनी
जानकारी के मुताबिक कुकी समुदाय ने अपने समूहों के विधायकों को सरकार में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनको यह पता चला कि तीन विधायक सरकार में शामिल हो रहे हैं. इसी के चलते चुराचांदपुर में बंद को बुलाया गया और विरोध-प्रदर्शन किया गया.

राज्य में नई सरकार का हुआ गठन
इससे पहले एन बीरेन सिंह की जगह युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर शपथ ग्रहण की. एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के करीब एक साल बाद मुख्यमंत्री ने पद संभाला है. वहीं, कुकी समुदाय से संबंध रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेमता किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल दिखो ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. सूत्रों के अनुसार, कुकी जोमी लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इंफाल में दिन-दहाड़े सैकड़ों लोगों को मार डाला गया और उनके चर्च को आग लगाने के अलावा उनकी लाखों की प्रॉपर्टी राख में बदल दी गई.

MANIPUR VIOLENCE
मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन (ANI)

असम राइफल्स के जवानों को किया गय तैनात
हालात को देखते हुए असम राइफल्स के अधिकारियों को तैनात किया गया था, लेकिन शुरुआती कोशिशों में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों को संभाला नहीं जा सका. आखिरकार, सिक्योरिटी फोर्स कुछ समय के लिए पीछे हट गईं लेकिन अपनी जगह पर बनी रहीं, जबकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे. इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

MANIPUR VIOLENCE
मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन (ANI)

चुराचांदपुर में बुलाया गया पूर्ण बंद
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चुराचांदपुर में आदिवासी संगठन 'ज्वाइंट फोरम ऑफ सेवन' ने आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कुकी समुदाय ने पूर्ण बंद का आह्वान किया है. अपनी मांग को दोहराते हुए संगठन ने सभी लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है. कुकी समुदाय ने चेतावनी देते हुए कहा कि समुदाय का कोई भी विधायक अगर बंद में शामिल नहीं होगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. अगर कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.

