मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन, चुराचांदपुर में बंद का आह्वान

चुराचांदपुर (मणिपुर): मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद चुराचांदपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक नए उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के खिलाफ नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के बीच गुरुवार को हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया. इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पूरे दिन यहां तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली. हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

बता दें, यह हिंसा गुरुवार शाम करीब 6 बजे तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में हुई, जहां सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी फोर्स को उनके बैरक में वापस धकेलने की कोशिश की. जब सिक्योरिटी फोर्स ने बात मानने से मना कर दिया, तो पत्थरबाजी के साथ-साथ टकराव भी बढ़ गया. वहीं, दूसरों ने सड़क के बीच में टायर जला दिए. युवाओं का गुस्सा और नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें यकीन दिलाया गया कि कुकी जोमी के तीन विधायक मणिपुर सरकार में शामिल हो रहे हैं, जिसमें नेमचा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली है और दो और, LM खाउते और नगुरसंगलुर, शपथ लेने वाले हैं.

मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर हुआ हिंसक विरोध-प्रदर्शन (ANI)

क्षेत्र के कुकी गुट ने दी चेतावनी

जानकारी के मुताबिक कुकी समुदाय ने अपने समूहों के विधायकों को सरकार में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनको यह पता चला कि तीन विधायक सरकार में शामिल हो रहे हैं. इसी के चलते चुराचांदपुर में बंद को बुलाया गया और विरोध-प्रदर्शन किया गया.

राज्य में नई सरकार का हुआ गठन

इससे पहले एन बीरेन सिंह की जगह युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर शपथ ग्रहण की. एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के करीब एक साल बाद मुख्यमंत्री ने पद संभाला है. वहीं, कुकी समुदाय से संबंध रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेमता किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल दिखो ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. सूत्रों के अनुसार, कुकी जोमी लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इंफाल में दिन-दहाड़े सैकड़ों लोगों को मार डाला गया और उनके चर्च को आग लगाने के अलावा उनकी लाखों की प्रॉपर्टी राख में बदल दी गई.