मणिपुर: सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से टली बड़ी झड़प, उपद्रवियों की आगजनी की कोशिश नाकाम
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए एक संभावित झड़प को टाल दिया. उपद्रवियों द्वारा आग लगाने की कोशिश को नाकाम कर दिया.
Published : July 11, 2026 at 9:46 PM IST
तेजपुर: मणिपुर में सुरक्षा बलों की सजगता से एक संभावित सांप्रदायिक झड़प टल गई. सुरक्षा बलों ने शनिवार को करीब 600 लोगों की भीड़ को मणिपुर के कांतो सबल (Kanto Sabal) की तरफ बढ़ने से रोक दिया.
मणिपुर पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति के हिंसक होने से पहले ही भीड़ को बीच में ही रोक दिया. उनके समय पर किए गए इस हस्तक्षेप (कार्रवाई) से स्थिति पर दोबारा नियंत्रण पाया जा सका और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान को होने से टाल दिया गया.
अशांति से जुड़ी एक अलग घटना में, कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खाली पड़े घरों में आग लगाने की कोशिश की. हालांकि, सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे नुकसान होने से बच गया और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित हुई. अधिकारियों ने इन घटनाओं के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने तथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है.
On 11th July 2026 , a mob of approximately 600 individuals attempted to advance towards Kanto Sabal. The Security Forces intervened promptly and prevented a potential communal clash.— Manipur Police (@manipur_police) July 11, 2026
Attempt by miscreants to set fire to abandoned houses was also swiftly contained, ensuring no… pic.twitter.com/naeVAFL2uF
मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इस बाबत जानकारी दी. पोस्ट में लिखा- "11 जुलाई 2026 को, लगभग 600 लोगों की भीड़ ने कांटो सबल की ओर बढ़ने की कोशिश की. सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत दखल दिया और एक संभावित सांप्रदायिक टकराव को रोका. बदमाशों द्वारा खाली घरों में आग लगाने की कोशिश को भी तुरंत रोक दिया गया, जिससे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ. इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. सिक्योरिटी फोर्स शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है."
अधिकारियों ने एक बार फिर दोहराया कि सुरक्षा बल पूरे मणिपुर में शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही, उन्होंने जनता से अधिकारियों का सहयोग करने और अफवाहें फैलाने या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने से बचने का आग्रह किया है.
इसे भी पढ़ेंः