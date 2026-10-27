मणिपुर: संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ बरामद
जांच टीम ने बताया कि ब्राउन शुगर वाले दो पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट भी जब्त किए गए हैं, जिनका वजन लगभग 1.027 किलोग्राम है.
Published : October 27, 2026 at 10:58 AM IST
तेजपुर (मणिपुर): मणिपुर में तेजपुर के चूड़ाचंदपुर जिले के किंगकिन गांव में सोमवार 26 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस, 129वीं बटालियन CRPF और 5 असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया.
इस ऑपरेशन के दौरान, संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध सफेद बोलेरो गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी से विदेशी निर्मित AK-सीरीज की एक राइफल, विदेशी निर्मित MA1 राइफल और अलग-अलग तरह के 240 राउंड कारतूस बरामद हुए.
जांच टीम ने बताया कि ब्राउन शुगर वाले दो पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट भी जब्त किए गए हैं, जिनका वजन लगभग 1.027 किलोग्राम है. वहीं, टीम ने ऑपरेशन के दौरान डी. लहंगजोल गांव के लेटखोथांग खोंगसाई (23) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समूह केएनएफ (एमसी) का कैडर है. गिरफ्तार शख्स के पास से हथियार और गोला-बारूद, वाहन और प्रतिबंधित दवा भी जब्त की गई. इस बात का खुलासा मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक एक्स पोस्ट के जरिए किया.
On the night of 26th October, 2026, an INT based operation was launched by a joint team of Churachandpur District Police, 129 Bn CRPF and 5 Assam Rifles at Kingkin village near M. Songgel, Churachandpur District. During the operation, the joint team intercepted a suspicious white Bolero vehicle and conducted a search, leading to the recovery of 1. One foreign-made AK-series rifle, 2. One foreign-made MA1 rifle, 3. 240 rounds of assorted ammunition 4. Two transparent plastic packets containing brown sugar weighing approximately 1.027 kg. One individual, identified as Letkhothang Khongsai (23) of D. Lhangjol village was arrested during the operation. During preliminary questioning, he disclosed that he is a cadre of the Suspension of Operations (SoO) group KNF (MC). The arms and ammunitions, vehicle and the contraband drug belonging to the arrested person were also seized.— Manipur Police (@manipur_police) October 27, 2026
इसके अलावा सोमवार 26 अक्टूबर को एक संयुक्त खुफिया अभियान के तहत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के MN सेक्टर और इंफाल रेंज की 'क्विक एक्शन टीम' (QAT) ने इंफाल ईस्ट की कमांडो यूनिट के साथ मिलकर, इंफाल ईस्ट जिले के बोंगबाल खोलन की तलहटी से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए. मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त टीम ने कई तरह के हथियार बरामद किए, जिनमें मैगजीन के साथ एक A1 राइफल, एक .303 लाइट मशीन गन (LMG), मैगजीन के साथ एक 9 mm पिस्तौल और दो 12-बोर डबल-बैरल बंदूकें शामिल हैं. इसके अलावा, तीन 12-बोर सिंगल-बैरल बंदूकें और मैगजीन के साथ स्थानीय स्तर पर बनी एक 9 mm पिस्तौल भी जब्त की गई है.
Today, 26.10.2026, a joint INT based operation was conducted by teams of MN Sector QAT and Range Imphal QAT, CRPF and CDO/Imphal East at Bongbal Khollen foothills, Imphal East, resulting in a major recovery of arms, ammunition and explosives as follows - 1. 01 (one) A1 rifle with one magazine. 2. 01 (one) .303 LMG 3. 01 (one) 9 mm pistol with one magazine. 4. 01 (one) 12-bore double-barrel gun 5. 01 (one) 12-bore double-barrel gun. 6. 03 (three) 12-bore single-barrel guns. 7. 01 (one) local made made 9 mm pistol with magazine. 8. 03 (three) No. 36 hand grenades without detonators. 9. 01 (one) Chinese hand grenade. 10. 01(one) MG-2 rifle grenade. 11. 01 (one) Pompi shell. 12. 04 wireless radio sets with one charger. 13. Large cache of assorted ammunitions All seized items have been being handed over to Thoubal Dam PS for further action.— Manipur Police (@manipur_police) October 26, 2026
बरामद की गई चीजों में बिना डेटोनेटर वाले तीन 'नंबर 36' हैंड ग्रेनेड, चीन में बना एक हैंड ग्रेनेड, एक MG-2 राइफल ग्रेनेड और एक 'पोम्पी' शेल शामिल हैं. इनके अलावा, चार वायरलेस रेडियो सेट (एक चार्जर के साथ) और भारी मात्रा में अलग-अलग तरह के गोला-बारूद भी बरामद किए गए. यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर CRPF के MN सेक्टर QAT और रेंज इंफाल QAT, तथा इंफाल ईस्ट की कमांडो यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था. जब्त किए गए सभी हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थौबल डैम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है.
यह बरामदगी मणिपुर में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच हुई है, जहां सुरक्षा बल अवैध हथियारों और गोला-बारूद का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं. बरामद हथियारों के स्रोत और इसमें किसी सशस्त्र समूह की संभावित संलिप्तता के बारे में और जानकारी का इंतजार है.
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