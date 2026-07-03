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मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाईः AK-56 और M-16 राइफलों समेत गोला-बारूद बरामद, 4 बंकर नष्ट किये

तेजपुरः अवैध हथियारों और उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, सुरक्षा बलों और मणिपुर पुलिस ने 2 जुलाई को मणिपुर के चार जिलों में मिलकर तलाशी अभियान चलाया. इस अभियान में भारी मात्रा में आधुनिक हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद, संचार उपकरण और सैन्य सामान बरामद किए गए. मणिपुर पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने उख्रुल जिले में चार अवैध बंकरों को भी नष्ट कर दिया.

सबसे बड़ी कामयाबी मणिपुर पुलिस को इंफाल ईस्ट जिले के पोरोम्पैट पुलिस स्टेशन के तहत वाखा चिंग में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मिली. पुलिस ने वहां से दो .32 कैलिबर पिस्तौल, एक 12-बोर पंप-एक्शन एसबीबीएल (SBBL) गन, एक डबल-बैरल गन, एक सिंगल-बैरल गन, 36 हैंड ग्रेनेड, तीन ग्रेनेड डेटोनेटर, एक लाथोड शेल, दो 2-इंच के मोर्टार हाई-एक्सप्लोसिव बम, पांच ट्यूब लॉन्चर, दो .32 पिस्तौल मैगजीन, 86 जिंदा कारतूस, 20 बैरल कारतूस, 7.62 एमएम के नौ खाली कारतूस केस और सेना की वर्दी, जैकेट और जूते जैसे सैन्य सामान बरामद किए.

चांडेल जिले में एक अलग अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों ने मोलचाम पुलिस स्टेशन के तहत जौपी में चलजांग गांव के आस-पास के इलाके की तलाशी ली. वहां से एक AK-56 असॉल्ट राइफल, पांच मैगजीन, 10 सिंगल-बोर राइफल, चार्जर के साथ पांच बाओफेंग रेडियो सेट और दो 12 एमएम गेज शॉटगन बरामद की गईं. हथियारों के साथ रेडियो सेट मिलने से जांचकर्ताओं को इस इलाके में अवैध हथियारबंद गतिविधियों का पता लगाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है.

एक और तलाशी अभियान बिष्णुपुर जिले के कुम्बी पुलिस स्टेशन के तहत कुम्बी सगोलपत के पास कुम्बी सेतूपुर की पहाड़ियों के निचले इलाके में चलाया गया. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक एम-16 राइफल (मैगजीन के साथ), एक 9 एमएम पिस्तौल (मैगजीन के साथ), तीन एसबीबीएल गन, एक पोम्पी लॉन्चर, पांच पोम्पी बम, चार नंबर 36 हाई-एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड, 32 जिंदा कारतूस, तीन इन्सास मैगजीन और कई अन्य सामान मिले.