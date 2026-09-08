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मणिपुरी संगीतकार की हत्या से दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया खौफनाक सच

चोंगथम विक्रम सिंह. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः रविवार रात करीब 11.30 बजे, जोशना चोंगथम के पति दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में स्थित अपने घर से नीचे गए. इसके कुछ ही मिनटों बाद, राजधानी में दो दशकों से भी अधिक समय से बसाया उनका शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन पूरी तरह बिखर गया. चोंगथम विक्रम सिंह कथित तौर पर कुछ पुरुषों के एक समूह द्वारा पीछा किए जाने के बाद अपने घर की तरफ वापस भागते हुए आए. उन पर गंभीर हमला किया गया था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. उनकी पत्नी उस खौफनाक रात के बाद के उन पागलों जैसे घंटों को याद करती हैं- अस्पताल की तरफ भागना, उनका ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) खतरनाक रूप से कम होने का डर और आखिरकार, वह पल जब परिवार को यह एहसास हुआ कि 54 वर्षीय संगीतकार, पति और पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे. उस रात को याद करते हुए जोशना ने भर्राई हुई आवाज में कहा, "मैंने अपने पति को खो दिया है और मेरे बेटे ने अपने पिता को." उन्होंने यहां ईटीवी भारत से कहा, "लेकिन हम बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना कभी किसी दूसरे परिवार के साथ न हो, और हमें उम्मीद है कि न्याय किया जाएगा." चोंगथम विक्रम सिंह की पत्नी जोशना चोंगथम. (ETV Bharat) एक संगीतकार की आखिरी रात जोशना के अनुसार, विक्रम 6 सितंबर 2026 की रात करीब 11.30 बजे नीचे गए थे. उन्होंने बताया कि जब वह वापस लौटे, तो करीब 8 लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने भागने से पहले उन पर बेरहमी से हमला किया था. परिवार वाले उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा. वहां उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम पाया गया. उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. सोमवार तड़के इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल की रिपोर्ट में मौत का कारण किसी भारी चीज से लगी गंभीर चोट (ब्लंट-फोर्स ट्रॉमा) की वजह से हुआ 'हेमरेजियाक शॉक' (अत्यधिक खून बह जाना) बताया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सात वयस्कों (Adults) को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि जांच अभी जारी है. विशेष पुलिस आयुक्त रॉबिन हिबू ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और निर्देश दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष रूप से की जाए. हिबू ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने न्याय के लिए और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से साउथ डीसीपी (DCP) और जॉइंट सीपी साउदर्न से बात की है. मैं खुद इस मामले की निगरानी कर रहा हूं." पुलिस ने अब तक इस घटना के पीछे किसी भी तरह के नस्लीय हिंसा की पुष्टि नहीं की है. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह तात्कालिक विवाद पीड़ित के घर के पास कथित तौर पर चिल्लाने और उपद्रव करने से जुड़ा हुआ था. संगीत के इर्द-गिर्द बीती जिंदगी जो लोग विक्रम को जानते थे, उनके लिए वह देर रात हुए किसी झगड़े के शिकार होने वाले आम इंसान से कहीं बढ़कर थे. वह एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मणिपुर छोड़ने के बाद दिल्ली को अपना घर बना लिया था. वह कई म्यूजिक बैंड्स से जुड़े रहे थे और मणिपुर के रॉक संगीत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती माने जाते थे. बाद में उन्होंने दिल्ली में बच्चों को संगीत सिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था. पड़ोसी मिकल ओइनाम ने उन्हें एक संगीत प्रेमी इंसान बताया, जिनका पूरा परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था. ओइनाम ने ईटीवी भारत के संवाददाता को बताया, "चोंगथम मणिपुर के एक रॉक बैंड 'ईस्टर्न डार्क' के लीड गिटारिस्ट थे. वह एक बहुमुखी संगीतकार थे, जो हिंदुस्तानी संगीत के साथ-साथ रॉक एंड रोल भी बजाते थे." विक्रम अपने पड़ोस में संगीत की शिक्षा भी देते थे. वह लगभग दो दशकों से आश्रम-किलोकरी इलाके में रह रहे थे और धीरे-धीरे उन्होंने दिल्ली को अपना दूसरा घर बना लिया था. उनकी मां भी एक निपुण और स्थापित कलाकार थीं, जो संगीत से जुड़ी इस पारिवारिक विरासत को और आगे बढ़ाती थीं. ओइनाम ने कहा, "वह 2004 में दिल्ली आए थे और फिर देश की इस राष्ट्रीय राजधानी को ही अपना घर बना लिया था." मणिपुर भवन के बाहर जुटे लोग. (ETV Bharat)