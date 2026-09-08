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मणिपुरी संगीतकार की हत्या से दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया खौफनाक सच

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली का आश्रम-किलोकरी इलाका आज एक अजीब से सन्नाटे और खौफ में डूबा हुआ है. ईटीवी भारत संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Manipur Musician Murder
चोंगथम विक्रम सिंह. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 8:02 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 8:25 PM IST

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नई दिल्लीः रविवार रात करीब 11.30 बजे, जोशना चोंगथम के पति दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में स्थित अपने घर से नीचे गए. इसके कुछ ही मिनटों बाद, राजधानी में दो दशकों से भी अधिक समय से बसाया उनका शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन पूरी तरह बिखर गया.

चोंगथम विक्रम सिंह कथित तौर पर कुछ पुरुषों के एक समूह द्वारा पीछा किए जाने के बाद अपने घर की तरफ वापस भागते हुए आए. उन पर गंभीर हमला किया गया था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.

उनकी पत्नी उस खौफनाक रात के बाद के उन पागलों जैसे घंटों को याद करती हैं- अस्पताल की तरफ भागना, उनका ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) खतरनाक रूप से कम होने का डर और आखिरकार, वह पल जब परिवार को यह एहसास हुआ कि 54 वर्षीय संगीतकार, पति और पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे.

उस रात को याद करते हुए जोशना ने भर्राई हुई आवाज में कहा, "मैंने अपने पति को खो दिया है और मेरे बेटे ने अपने पिता को." उन्होंने यहां ईटीवी भारत से कहा, "लेकिन हम बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना कभी किसी दूसरे परिवार के साथ न हो, और हमें उम्मीद है कि न्याय किया जाएगा."

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चोंगथम विक्रम सिंह की पत्नी जोशना चोंगथम. (ETV Bharat)

एक संगीतकार की आखिरी रात

जोशना के अनुसार, विक्रम 6 सितंबर 2026 की रात करीब 11.30 बजे नीचे गए थे. उन्होंने बताया कि जब वह वापस लौटे, तो करीब 8 लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने भागने से पहले उन पर बेरहमी से हमला किया था. परिवार वाले उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा. वहां उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम पाया गया. उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. सोमवार तड़के इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल की रिपोर्ट में मौत का कारण किसी भारी चीज से लगी गंभीर चोट (ब्लंट-फोर्स ट्रॉमा) की वजह से हुआ 'हेमरेजियाक शॉक' (अत्यधिक खून बह जाना) बताया गया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सात वयस्कों (Adults) को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि जांच अभी जारी है. विशेष पुलिस आयुक्त रॉबिन हिबू ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और निर्देश दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष रूप से की जाए.

हिबू ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने न्याय के लिए और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से साउथ डीसीपी (DCP) और जॉइंट सीपी साउदर्न से बात की है. मैं खुद इस मामले की निगरानी कर रहा हूं."

पुलिस ने अब तक इस घटना के पीछे किसी भी तरह के नस्लीय हिंसा की पुष्टि नहीं की है. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह तात्कालिक विवाद पीड़ित के घर के पास कथित तौर पर चिल्लाने और उपद्रव करने से जुड़ा हुआ था.

संगीत के इर्द-गिर्द बीती जिंदगी

जो लोग विक्रम को जानते थे, उनके लिए वह देर रात हुए किसी झगड़े के शिकार होने वाले आम इंसान से कहीं बढ़कर थे. वह एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मणिपुर छोड़ने के बाद दिल्ली को अपना घर बना लिया था. वह कई म्यूजिक बैंड्स से जुड़े रहे थे और मणिपुर के रॉक संगीत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती माने जाते थे. बाद में उन्होंने दिल्ली में बच्चों को संगीत सिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था.

पड़ोसी मिकल ओइनाम ने उन्हें एक संगीत प्रेमी इंसान बताया, जिनका पूरा परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था. ओइनाम ने ईटीवी भारत के संवाददाता को बताया, "चोंगथम मणिपुर के एक रॉक बैंड 'ईस्टर्न डार्क' के लीड गिटारिस्ट थे. वह एक बहुमुखी संगीतकार थे, जो हिंदुस्तानी संगीत के साथ-साथ रॉक एंड रोल भी बजाते थे."

विक्रम अपने पड़ोस में संगीत की शिक्षा भी देते थे. वह लगभग दो दशकों से आश्रम-किलोकरी इलाके में रह रहे थे और धीरे-धीरे उन्होंने दिल्ली को अपना दूसरा घर बना लिया था. उनकी मां भी एक निपुण और स्थापित कलाकार थीं, जो संगीत से जुड़ी इस पारिवारिक विरासत को और आगे बढ़ाती थीं. ओइनाम ने कहा, "वह 2004 में दिल्ली आए थे और फिर देश की इस राष्ट्रीय राजधानी को ही अपना घर बना लिया था."

Manipur Rock Musician Murder
मणिपुर भवन के बाहर जुटे लोग. (ETV Bharat)

'मेरे बेटे ने अपने पिता को खो दिया है'

इस त्रासदी ने जोशना को झकझोर कर रख दिया है. उनके लिए अपने उस सामान्य और खुशहाल पारिवारिक जीवन और इस अचानक हुई हिंसा के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया. उन्होंने अपने पति को एक बेहद शांत इंसान बताया, जिन्होंने कभी किसी से विवाद या लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था.

उन्होंने कहा, "वह एक शांतिप्रिय संगीतकार थे, जिन्होंने हमेशा एक शांत जीवन जिया." परिवार अब बुधवार 9 सितंबर 2026 को अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को मणिपुर ले जाने की तैयारी कर रहा है. जोशना और उनके बेटे के लिए यह सफर सिर्फ अपने गृह राज्य लौटना भर नहीं होगा. यह उस इंसान की अंतिम यात्रा होगी, जिसने दिल्ली में एक खूबसूरत जिंदगी बनाने के लिए अपने जीवन के कई साल बिताए थे.

एक परिवार से परे फैला डर

इस हत्याकांड ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर (Northeast) समुदाय के लोगों के बीच भी भारी गुस्सा पैदा कर दिया है. उनका कहना है कि इस घटना को इस क्षेत्र के लोगों के साथ होने वाले अन्य मामलों से अलग करके नहीं देखा जा सकता.

सामाजिक कार्यकर्ता बीनालक्ष्मी नेप्राम ने इस हत्या को "नस्लीय हिंसा" करार दिया और आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की. मणिपुर वीमेन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क (MWGSN) की अध्यक्ष नेप्राम ने कहा, "यह तुरंत बंद होना चाहिए. हम सभी आरोपियों के लिए उम्रकैद की मांग करते हैं. क्या यह वही भारत है जहां एक नागरिक सुरक्षित रह भी नहीं सकता?"

नेप्राम ने देश के अन्य हिस्सों के लोगों के बीच पूर्वोत्तर के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की भी मांग की. उन्होंने कहा, "सरकार को देश के बाकी हिस्सों के लोगों को पूर्वोत्तर के बारे में शिक्षित करना चाहिए." हालांकि, विक्रम सिंह मामले में नस्लीय मकसद होने के आरोपों की पुष्टि होना अभी जांचकर्ताओं द्वारा बाकी है.

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चोंगथम विक्रम सिंह. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

इस ताजा हत्याकांड ने राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर (Northeast) के निवासियों के साथ हुए पुराने मामलों की यादें ताजा कर दी हैं.

  • मार्च में, साकेत जिला अदालत परिसर के पास मणिपुर की एक महिला और असम के उसके दोस्त पर कथित तौर पर हमला कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ की गई अनुचित और कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणियों का विरोध किया था.
  • मालवीय नगर में मणिपुर की ही एक अन्य महिला पर कथित तौर पर तब हमला हुआ, जब उसने अपने खिलाफ की गई अश्लील और नस्लीय गालियों का विरोध किया था.
  • मई में, नेहरू प्लेस के एक होटल के पास पूर्वोत्तर की दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की गई थी.
  • अगस्त में, मुनिरका में एक मामूली बात पर हुए विवाद के बाद मणिपुर के दो पुरुषों पर कथित तौर पर हमला किया गया था. खबरों के मुताबिक, उनमें से एक के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी थी.

एक पुराना ज़ख्म: निडो तानिया

दिल्ली में पूर्वोत्तर (Northeast) के किसी निवासी की मौत का सबसे प्रमुख और बड़ा मामला अरुणाचल प्रदेश के छात्र निडो तानिया का है. जनवरी 2014 में, लाजपत नगर में दुकानदारों के साथ हुए एक विवाद के बाद 19 वर्षीय निडो तानिया पर बेरहमी से हमला किया गया था.

उसके दोस्तों ने आरोप लगाया था कि तानिया के लुक और जातीय पहचान को लेकर नस्लीय टिप्पणियां की गई थीं. सिर और चेहरे पर लगी गंभीर चोटों के कारण तानिया की मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव को लेकर एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई थी.

इसके बाद, 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया था. अदालत ने तब टिप्पणी की थी कि समाज में एक कड़ा संदेश भेजे जाने की जरूरत है ताकि पूर्वोत्तर के लोग देश में कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

बदला नहीं, बल्कि न्याय की मांग

एक दशक से भी अधिक समय बाद, जोशना का कहना है कि उनका परिवार किसी तरह के प्रतिशोध की उम्मीद नहीं कर रहा है. उनकी मांग बहुत सीधी और सरल है, कि उनके पति की मौत दिल्ली का एक और ऐसा जख्म न बन जाए जिसका कभी कोई इंसाफ न मिले.

जैसे-जैसे पूर्वोत्तर समुदाय के लोग इस दुखी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, समाज में सवाल सिर्फ यह नहीं पूछा जा रहा है कि विक्रम सिंह पर हमला किसने किया. बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ऐसा इंसान, जिसने दो दशकों से अधिक समय तक दिल्ली को अपना घर बनाए रखा, वह अपने ही घर के बाहर हो रहे हुड़दंग का विरोध करने जितना सुरक्षित भी महसूस नहीं कर सकता था?

दिल्ली को अपना दूसरा घर बना चुकी मणिपुर की निवासी लिली ने कहा, "मैं भी पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रही हूं. अक्सर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव की घटनाएं होती रहती हैं... अब इस समस्या का अंत होना ही चाहिए."

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Last Updated : September 8, 2026 at 8:25 PM IST

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