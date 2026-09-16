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मणिपुर: सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोप में NRFM के दो सदस्य गिरफ्तार

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास से एक एके-47 राइफल और जिंदा राउंड बरामद किए गए.

SUSPECTED NRFM MEN HELD
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 2:33 PM IST

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तेजपुर: मणिपुर पुलिस ने सीआरपीएफ और एसएसबी जवानों पर फायरिंग में शामिल होने के आरोप में एक प्रतिबंधित संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उनके पास से एक एके-47 राइफल जिसमें 43 जिंदा राउंड थे और एक नौ एमएम पिस्टल जिसमें तीन जिंदा राउंड थे बरामद की गई.

दोनों आरोपी भाई हैं जिनकी पहचान शेलीबाम टोमटिन मेइतेई (27) और शेलीबाम जगतश्याम मेइतेई (35) के तौर पर हुई है, जो नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर (NRFM) से जुड़े हैं. दोनों को मंगलवार को इंफाल ईस्ट के कोंगपाल कोंगखम से पकड़ा गया.

मणिपुर पुलिस ने एक्स पर बताया, 'सीआरपीएफ एम एंड एन सेक्टर से भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जिसे सीडीओ /आईई और सीडीओ/आईडब्ल्यू ने कन्फर्म किया. सुरक्षा बलों की एक जॉइंट टीम ने 15 सितंबर को इंफाल ईस्ट जिले के कोंगपाल कोंगखम लेइकाई से नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर (NRFM) के दो एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया.'

कथित तौर पर दोनों ने 22 अगस्त को लामलोंग बाजार में एसएसबी जवानों पर और 10 सितंबर को खोंगमपट में तैनात सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था. बयान में कहा गया है कि उनके पिता जिनकी पहचान शेलीबाम याइमा के तौर पर हुई है, को पहले खोंगमपट में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. इसमें आगे कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से हाल ही में सुरक्षा जवानों पर हुए हमलों और एनआरएफएम के साथ उनके कथित लिंक के सिलसिले में जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों का हमला, दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत

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MANIPUR POLICE NRFM ARRESTED
ATTACK ON SECURITY PERSONNEL
मणिपुर पुलिस एनआरएफएम सदस्य
सीआरपीएफ एसएसबी जवान फायरिंग
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