मणिपुर: NDA विधायक दल के नेता खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया
एनडीए विधायक दल के नेता खेमचंद सिंह इंफाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया.
Published : February 4, 2026 at 3:01 PM IST
इंफाल: एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर में सरकार बनाने का दावा किया. मणिपुर भाजपा के अध्यक्ष ए शारदा देवी ने बताया कि खेमचंद सिंह के नेतृत्व में NDA नेताओं ने इंफाल में लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया.
कुकी-जो बहुल जिलों चुराचांदपुर और फेरजावल के दो विधायक उन प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने राज्यपाल भल्ला से मुलाकात की.
देवी ने पत्रकारों से कहा, "हम अपने नए विधायक दल के नेता और भाजपा पर्यवेक्षक तरुण चुग की मौजूदगी में राज्यपाल से मिले. NDA ने राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा किया."
मंगलवार को, दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मणिपुर के पार्टी विधायकों की बैठक में खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था. भाजपा महासचिव तरुण चुग ने खेमचंद सिंह को बधाई दी और उनके सफल और प्रभावी कार्यकाल की कामना की. चुग ने एक्स पोस्ट में कहा, "खेमचंद सिंह को मणिपुर में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई. मैं उनके सफल और प्रभावी कार्यकाल के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और दूर की सोचने वाली लीडरशिप में, आपका बहुत अनुभव, प्रतिबद्धता और मजबूत नेतृत्व पार्टी को और मजबूत करेगी और मणिपुर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मदद करेगी."
मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. इससे पहले कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच तनाव और हिंसा के बाद एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जो दोनों अलग-अलग समुदायों से होंगे. इसका उद्देश्य कुकी और नगा लोगों को सरकार में उचित प्रतिनिधत्व देना है. सात बार के वरिष्ठ विधायक गोविंदास को राज्य का गृह मंत्री बनाए जाने की संभावना है.
60 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है. राज्य में अभी भाजपा के 37 विधायक हैं. भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीती थीं. बाद में जनता दल (यूनाइटेड) के पांच विधायक भी दलबदल कर भाजपा में शामिल हो गए थे.
इसके अलावा, एनपीपी के 6 विधायक, एनपीएफ के पांच, कांग्रेस के पांच, कुकी पीपुल्स अलायंस के दो, जेडीयू का एक और तीन निर्दलीय विधायक शामिल हैं. मौजूदा विधायक के निधन के कारण एक सीट खाली है.
दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच कर रहे जांच आयोग को एक और विस्तार दिया, और उसे अपनी रिपोर्ट 20 मई, 2026 से पहले जमा करने का निर्देश दिया. आयोग को 3 मई, 2023 को मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की जांच करने, इसके कारणों का पता लगाने और अधिकारियों की प्रतिक्रिया की जांच करने का काम सौंपा गया है.
