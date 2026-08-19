ETV Bharat / bharat

मणिपुर NRC-जनगणना विवाद गहराया, कुकी संगठनों ने 1951 आधार वर्ष का विरोध किया

नई दिल्ली: हिंसा से प्रभावित मणिपुर में प्रस्तावित जनगणना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अपडेट को लेकर एक नया राजनीतिक झगड़ा सामने आया है. मैतेई और नागा ग्रुप जनगणना से पहले एनआरसी की मांग कर रहे हैं, जबकि कुकी संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है और मांग की है कि जनगणना बिना किसी शर्त के की जाए.

कुकी जो काउंसिल (KZC) ने बुधवार को कहा कि समय-समय पर होने वाली सरकारी प्रक्रिया के तौर पर जनगणना में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन मणिपुर में एनआरसी के लिए 1951 को आधार वर्ष के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई.

जनगणना सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाने वाला काम है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. कुकी-जो काउंसिल (KZC) के प्रवक्ता गिन्जा वुअलजोंग (Ginza Vualzong) ने ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, "हालांकि, जब मणिपुर में एनआरसी की बात आती है, तो 1951 को आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल करना गंभीर चिंता पैदा करता है और अनिश्चितता के बादल पैदा करता है."

वुअलजोंग ने कहा कि 1951 में मणिपुर के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके बहुत दूर थे, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और सड़क संपर्क भी लगभग नहीं था.

उन्होंने कहा कि कई गांवों तक गाड़ियों से नहीं पहुंचा जा सकता, जिससे पूरी आबादी की गिनती करना मुश्किल हो गया. उन्होंने कहा, "इस वजह से, हमारे कई गांवों और उनके निवासियों को 1951 की प्रक्रिया में दर्ज नहीं किया गया होगा."

केजेडसी के प्रवक्ता ने तर्क दिया कि एनआरसी के लिए 1951 को बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करने से मणिपुर का असली जनसांख्यिकीय इतिहास नहीं दिख पाएगा और उन आदिवासी समुदायों को बाहर रखा जा सकता है जिनके गांव उस समय की भौगोलिक और आधारभूत की दिक्कतों की वजह से शामिल नहीं किए गए थे.

कुकी नागरिक समाज संगठन की एक टीम पहले से ही दिल्ली में कैंपेन कर रही है और अपनी चिंताओं को बताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनगणना अथॉरिटीज के अधिकारियों से बैठक करना चाहती है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब मणिपुर में मैतेई और नागा ग्रुप्स अवैध आव्रजन और जनसांख्यिकीय बदलावों की चिंताओं का हवाला देते हुए राज्य में जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं.

मणिपुर के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गुरुवार को नई दिल्ली जाकर केंद्र से गाइडेंस मांगेगा और एनआरसी अपडेट करने का काम शुरू करने की अपील करेगा. सरकार के प्रवक्ता और मौजूदा विधायक डॉ. सपाम रंजन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी और जनगणना दोनों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है और मणिपुर के लोगों की चिंताओं को दूर करने में उनके साथ खड़ी है.

सिंह ने कहा, “मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त, 2022 को एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की गई थी. बाद में विधानसभा ने 1 मार्च, 2024 को इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दी.”