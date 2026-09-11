ETV Bharat / bharat

मणिपुर के संगीतकार विक्रम सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, दिल्ली AIIMS ने मौत के कारणों का किया खुलासा

नई दिल्ली: दिल्ली के किलोकरी (आश्रम) इलाके में मणिपुर के मशहूर 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रम सिंह के शरीर के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था. छाती और पेट पर गंभीर चोटों, कई पसलियां टूटने और पेट में चोट के कारण यह ब्लीडिंग हुई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई.

एम्स दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के मुताबिक, विक्रम सिंह की मौत छाती और पेट पर गंभीर मारपीट के कारण हुई. पोस्टमार्टम के दौरान सिर, चेहरे, हाथ, छाती, पेट, पीठ और पैरों पर चोटों के निशान मिले. शरीर पर कई जगह खरोंच और चोटें भी थीं. रिपोर्ट में सामने आया कि बाईं ओर पहली से 11वीं पसली और दाईं ओर छठी से 9वीं पसली टूटी हुई थी. टूटी पसलियों के आसपास खून जमा मिला. पेट में भी गंभीर चोटें पाई गईं. केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है.

शोर कम करने को कहा तो हुआ विवाद

पुलिस की FIR के मुताबिक, यह घटना दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र के किलोकरी गांव में हुई. विक्रम सिंह के घर के बाहर पास के एक ढाबे के कर्मचारी और डिलीवरी बॉय कथित तौर पर देर रात तेज आवाज में शोर-शराबा कर रहे थे. सिंह ने उन्हें शोर कम करने के लिए कहा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. आरोपियों ने पहले उन्हें गालियां दीं और धमकाया. इसके बाद वे विक्रम सिंह का पीछा करते हुए बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए और वहां उन्हें लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. घटना के बाद परिजनों ने विक्रम सिंह को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.