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राजमहल छोड़कर दो कमरों में गुजार रहे जीवन, मणिपुर के राजकुमार की अनसुनी दास्तां

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुमनाम जिंदगी जी रहे राजकुमार होजाईंगांबा सिंह, पिता थे मणिपुर के आखिरी राजा, ईटीवी भारत से खोले दिल के राज. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर में गुमनाम जिंदगी जी रहे राजकुमार होजाईंगांबा सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 12:59 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 1:07 PM IST

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ग्वालियर : मध्य प्रदेश का ग्वालियर एक ऐसा शहर है, जिसने कई राजा-महाराजा-सम्राट देखे, रियासत खत्म हुईं लेकिन आज भी इस क्षेत्र में राज परिवार का सम्मान बरकरार है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि, सिंधिया राजपरिवार के अलावा ग्वालियर में एक गुमनाम राजकुमार भी रहते हैं. जिन्होंने एक राजपरिवार से आने के बावजूद अपनी पहचान को कभी खुलकर उजागर नहीं किया. ये हैं मणिपुर के युवराज महाराज कुमार होजाईंगांबा सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ग्वालियर में रहते हुए कला को समर्पित कर दिया.

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कौन हैं होजाईंगांबा सिंह? (Etv Bharat)

बचपन से बुढ़ापा तक ग्वालियर में जिया

ना राजशाही तेवर, ना शाही पोशाक, महल की जगह एक पुरानी सी जर्जर बिल्डिंग के दो कमरे. यहां रहते हैं 'ओझाई दा' लोग प्यार से उन्हें इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म तक नहीं कि, ओझाई दा असल में मणिपुर के युवराज हैं. यानी मणिपुर के राजा और आखिरी शासक बोधचंद्र सिंह के बेटे. होजाईंगांबा सिंह जिन्होंने ग्वालियर के कला समूह की बिल्डिंग में रहते हुए अपने जीवन के 6 दशक से ज्यादा गुजार दिए, आज राजशाही से दूर पत्नी और बेटे के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं. उन्होंने जिस पहचान को बरसों छिपा कर रखा, उस पहचान की कुछ झलक ईटीवी भारत से खास बातचीत में दुनिया के सामने आईं.

मणिपुर के राजकुमार की अनसुनी दास्तां (Etv Bharat)

युवराज ने दो कमरों में गुजार दिया जीवन

ईटीवी भारत से बातचीत शुरू हुई तो मणिपुर के इस गुमनाम राजकुमार के जीवन की परतें खुलने लगीं, कि कैसे मणिपुर से ग्वालियर आए, जिन्दगी कैसी रही, मणिपुर के शासक का बेटा होने के बावजूद क्यों राजशाही नहीं देखी, पहचान क्यों छिपानी पड़ी वगैरह-वगैरह. जहां राजशाही जिंदगी आम लोगों के लिए सपना होती है, वहीं होजाईंगांबा सिंह ने दो कमरों में पूरा जीवन ही गुजार दिया और पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया.

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मणिपुर के आखिरी शासक के बेटे हैं सिंह (Etv Bharat)

पिता राजा, मां थी मणिपुर की प्रसिद्ध अदाकारा

ईटीवी भारत से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ पहले सवाल से, जब उनसे पूछा गया कि, मणिपुर का राजकुमार यहां ग्वालियर कैसे आया? तो उन्होंने जवाब दिया.. " मैं मणिपुर के राजा बोधचंद्र जो वहां के आखिरी शासक थे उनका बेटा हूं. लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बचपन में ही मणिपुर छोड़ कर ग्वालियर आ गया था. क्योंकि की पिता राजा थे लेकिन मां समन्द्रम तोन्दोन देवी (Samandram Tondon Devi) भी मणिपुर की प्रसिद्ध और बड़ी कलाकार और अदाकारा थीं. और कला एक जगह थम कर नहीं रह सकती. तो मां के साथ ग्वालियर शिफ्ट हुए थे. हालांकि, बाद में मां वापस मणिपुर चली गई लेकिन हम यहीं रहे."

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राजीव गांधी की ओर से भेजा गया शुभकामना संदेश (Etv Bharat)

क्यों मणिपुर छोड़कर आए ग्वालियर?

वे आगे कहते हैं, '' यहां ग्वालियर आने के पीछे भी बड़ी वजह थी. जब 1955 में पिता बोधचंद्र की मृत्यु हुई तो हंम बहुत छोटे थे, ये तक ठीक से नहीं जानते थे कि पिता नहीं रहे. उस वक्त अपनी नानी के घर रहते थे. इतनी समझ नहीं थी कि पिता के जाने का गम क्या होता है ये समझ पाएं. चूंकि राजमहल में और भी रानियां थीं ऐसे में शाही परिवारों में कई बार अपने ही खतरा बन जाते हैं. ऐसे में हमारी मां, जो एक राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी कलाकार थीं, और तब तक मणिपुर भारत में विलय हो कर यूनियन टेरिट्री बन चुका था, उन्होंने वहां से निकलने का फ़ैसला लिया.''

वे आगे कहते हैं, '' इस वक्त देश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर प्रोडूसर रहे प्रभात गांगुली, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. मां और उनकी मुंहबोली बड़ी बहन सूर्यमुखी को अपने ग्रुप में शामिल करने मणिपुर आए थे. तो उनके साथ हम मुंबई चले गए. जहां से उनकी संस्था रंगश्री बैले ट्रूप का एक ट्रूप 1964 में ग्वालियर शिफ्ट हुआ, तो उसके साथ हम भी अपनी मां और दीदी के साथ ग्वालियर आ गए. इसके बाद यहीं से स्कूलिंग, कॉलेज, कला और नौकरी के साथ अब तक जीवन जी रहे हैं.

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अब थिएटर में बतौर कलाकार जाने जाते हैं प्रिंस होजाईंगांबा (Etv Bharat)

मणिपुर की आती है याद, बचपन के दोस्त वो घर

होजाईंगांबा सिंह ग्वालियर में अपनी पत्नी 'कुंजम सीजा' (Kunjam Sija) और बेटे राजकुमार 'नरश्रेष्ठ सिंह' के साथ रहते हैं. जब उनसे पूछा गया कि राजपरिवार के सदस्य होने के नाते अपने पैलेस में, मणिपुर वापस जाने का मन नहीं होता? तो उन्होंने कहा, "महल तो नहीं उसे घर ही कहेंगे, लेकिन हां मणिपुर लौटकर जाएं ये सोचते हैं क्योंकि जहां जन्मे हैं वहां का प्यार और वहां का खिंचाव, लगाव रहता है. और बचपन में छोटे-छोटे जो दोस्त वगैरह थे वहां तो लगता है, लेकिन यहां ग्वालियर में भी मैंने लंबा जीवन बिताया है. इसलिए अभी मेरा सब कुछ ग्वालियर हो गया."

मां ही नहीं पिता में भी थे कला के सागर, इसलिए कला क्षेत्र में हूं

युवराज होजाईंगाबा ने राजपरिवार से होने के बावजूद अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया. उन्होंने एक साधारण जीवन क्यों चुना इसके पीछे की वजह पूछने पर युवराज होजाईंगांबा ने बताया कि उनके माता और पिता दोनों में ही एक कलाकार थे. नानी की पूरी फैमिली कला क्षेत्र से जुड़ी थी. मां तो विश्वविख्यात कलाकार थीं, उन्हें ऑल इंडिया नाट्य फेस्टिवल में 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्ड मेडल भी मिला था, वे मणिपुर संगीत नाट्य अकादमी अवार्डी भी रहीं. वहीं दूसरी और पिता राजाबोधचंद्र सिंह शासक होने के साथ-साथ एक कवि भी थे, जो कविता लिखते थे. तो कहा जा सकता है कि, ये कला खून में थी जो आगे बढ़ी और कला की ओर झुकाव आया.

Manipur King living in Gwalior
अपनी मां समन्द्रम तोन्दोन देवी की तस्वीर दिखाते होजाईंगांबा (Etv Bharat)

खूबसूरती पर मोहित हो गए थे मणिपुर के राजा

अपनी माता और पिता की शादी का किस्सा भी उन्होंने ईटीवी भारत से साझा किया, बड़े ही मजाकिया लहजे में होजाईंगांबा कहते हैं, " मेरी मां समन्दरम तोन्दोन देवी एक बेहतरीन अदाकारा थीं, जो मणिपुर की लोक कथाओं के प्ले 'मोइरांग पर्व' में उसकी मुख्य पात्र राजकुमारी थोईबी का किरदार निभाती थी. आज भी साल में एक बार यह प्ले मोइरंग पर्व इंफाल के मिड सिटी में बने थिएटर में होता है. उस दौरान जब मां वह रोल करती थीं, तब एक बार पिता राजा बोधचंद्र सिंह भी वह प्ले देखने आए थे और वे उनकी अदाकारी और खूबसूरती से मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ महल ले आए थे. जहां दोनों ने शादी की और बाद में मैं इस दुनिया में आया."

छोटी सी बात पर नाराज मां ने छोड़ा था राजमहल

पिता से जुड़ी यादों पर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया की उनके माता-पिता उनके पैदा होने के बाद अलग रहने लगे थे, एक छोटा सा विवाद हुआ था जो होजाईंगांबा से ही जुड़ा था. उनकी मां जो राजा की रानियों में से एक थीं, चाहती थीं कि होजाईंगांबा अन्नप्रशासन के वक्त सोने (गोल्ड) से बने आसान पर बैठे, जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ और गुस्से में रानी राजा बोधचंद्र के पैलेस को छोड़कर होजाईंगांबा के साथ अपनी मां के यहां रहने चली गईं और पिता की मृत्यु तक वहीं रहीं. हालांकि, बीच-बीच में राजा बोधचंद्र अपने बेटे और पत्नी से मिलने आते रहते थे. लेकिन छोटी उम्र में समझ की कमी ने उस तरह की ज्यादा यादें पिता को लेकर नहीं बन सकीं. हालांकि, वे पैलेस में अन्य रानियों के बच्चे यानी अपने भाई बहनों के पास खेलने मिलने जाते रहते थे.

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ग्वालियर में गुमनामी में जिंदगी काट रहे होजाईंगांबा सिंह (Etv Bharat)

राजकुमार होने की बात हमेशा छुपाई, काम से बनी पहचान

राजकुमार होने के बावजूद इतना साधारण जीवन और अपनी पहचान छिपाने की वजह साझा करते हुए युवराज होजाईंगांबा सिंह ने कहा, '' कला में ग्लैमर नहीं होता. ग्लैमर तब आता है जब नाम बड़ा हो जाता है. ग्वालियर में पूरा जीवन बिताया है लेकिन, मुंबई में जब इंडस्ट्री इस फील्ड के लोगों से मिलेंगे तो हर 50 में कम से कम एक व्यक्ति नाम जानता है क्यूंकि वहां मेरे कई छात्र हैं, जिन्होंने बताया है और साबित किया है कि वे ग्वालियर से आए हैं. आज जो लोग जानते हैं वह कला की वजह से जानते हैं, ना की राजकुमार होने की वजह से.'' उन्होंने बताया कि 23 साल तक एयरफोर्स में नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ वर्षों पहले तक उनके साथी और सहयोगी भी उनके राजकुमार होने की बात से अनजान थे, फिर साथ के कुछ लोगों पहचान का पता चल गया और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को बता दिया. तब लोगों को पता चला.

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होजाईंगांबा पत्नी और बेटे के साथ दशकों से रह रहे ग्वालियर में (Etv Bharat)

'राजा नहीं चाहते थे मणिपुर का विलय हो'

मणिपुर को लेकर कहा जाता है कि, राजा बोधचंद्र नहीं चाहते थे कि मणिपुर भारत का हिस्सा हो वे स्वतंत्र राज चाहते थे, इस बात की सच्चाई हमने उनके बेटे से जानना चाही तो उन्होंने कहा, " उनके ऊपर दबाव था. बताया जाता है कि, उनपर दबाव बनाकर उन्हें शिलांग ले जाया गया और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए. क्योंकि मणिपुर हमेशा इंडिपेंड था. तेल से लेकर कपड़े तक हर छोटी-छोटी चीजों के लिए लोग बाजार या अन्य रियासतों पर निर्भर नहीं थे, इसलिए राजा नहीं चाहते थे की, हम अपनी यह स्वतंत्रता छोड़ें."

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कलाकारों को प्रशिक्षण देकर जीवन यापन करते हैं होजाईंगांबा (Etv Bharat)

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'ईश्वर जब तक चाहेगा ग्वालियर में ही रहेंगे'

हमने आखिरी सवाल किया क्या परिवार में पत्नी और बेटा नहीं कहते कि, हम मणिपुर वापस चलते है, वहां अपना घर है, यहां-कहां ग्वालियर में अटके हुए हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, " मेरा जन्म जरूर मणिपुर में हुआ लेकिन पढ़ाई, मेरा काम, कार्यक्षेत्र सब यहीं ग्वालियर में है, जहां काम की वजह से मैं रहूंगा, परिवार को भी वहीं रहना पड़ेगा. फिर आगे ईश्वर की इच्छा है. वे जब तक चाहेंगे यहां रखेंगे. वापस भेजना होगा तो वहां भेज देंगे, मैं ईश्वर में बहुत मानता हूं."

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गुमनामी में जी रहे मणिपुर के युवराज होजाईंगांबा ने लंबे समय तक अपनी ये पहचान छिपाकर रखी. स्कूली शिक्षा के बाद ग्वालियर से ही उन्होंने बीकॉम किया था और फिर 1993 में एयरफोर्स में सेवाएं दी. 23 वर्ष कार्य करने के बाद वे रिटायर हुए और आज ग्वालियर में कला समूह चलाते हैं. मुंबई, कोलकाता भोपाल के कई रंगमंच के नाट्य अभिनय कर चुके होजाईंखांबा आज रंगमंच में पहचान बनाने वाले छात्रों को दिशा दे रहे हैं और आज भी वे यही चाहते हैं कि उन्हों राजुकमार या युवराज की तरह नहीं बल्कि एक कलाकर के रूप में ही जाना जाए.

Last Updated : August 29, 2026 at 1:07 PM IST

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