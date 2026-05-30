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'जब तक सुरक्षा नहीं, तब तक गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे': मणिपुर के ड्राइवर्स यूनियन की चेतावनी

उखरुल ज़िले के TM कासोम में FCI के काफ़िले पर हुए जानलेवा हमले के बाद, कीथेलमानबी में "स्टीयरिंग-ऑफ़ व्हील्स" प्रोटेस्ट के दौरान सड़क के किनारे टैंकर लाइन में खड़े हैं. ( IANS )