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'जब तक सुरक्षा नहीं, तब तक गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे': मणिपुर के ड्राइवर्स यूनियन की चेतावनी

मणिपुर के उखरुल में उग्रवादी हमले में पश्चिम बंगाल के ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद ड्राइवरों ने एनएच-37 पर चक्का जाम कर दिया है.

Manipur truck drivers protest
उखरुल ज़िले के TM कासोम में FCI के काफ़िले पर हुए जानलेवा हमले के बाद, कीथेलमानबी में "स्टीयरिंग-ऑफ़ व्हील्स" प्रोटेस्ट के दौरान सड़क के किनारे टैंकर लाइन में खड़े हैं. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 7:52 PM IST

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तेजपुर: मणिपुर में शनिवार को सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया. राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (इम्फाल-जिरीबाम रोड) पर परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया. शनिवार को इम्फाल-उखरुल मार्ग पर टीएम कासोम में पश्चिम बंगाल के एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के विरोध में यह कदम उठाया गया. एलपीजी टैंकर, तेल टैंकर और सामान से लदे ट्रकों सहित लगभग 500 वाहन कैथेलमैनबी में फंसे रहे.

प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने घोषणा की कि जब तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, तब तक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी. मृतक ट्रक ड्राइवर की पहचान पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है. वह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों के एक काफिले का हिस्सा थे, जब शुक्रवार को सशस्त्र उग्रवादियों ने कथित तौर पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी.

इस गोलीबारी में ट्रक ड्राइवर नीतीश कुमार को गंभीर गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. गोलीबारी के इस आदान-प्रदान (मुठभेड़) के दौरान लिटान पुलिस स्टेशन से जुड़े एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए.

इस घटना के बाद, सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए हमले वाली जगह और उसके आसपास गहन तलाशी अभियान और इलाका नियंत्रण अभ्यास शुरू किया गया. इसी बीच, आज मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों और उखरुल के टीएम कासोम में कल की दुखद घटना में जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की.

इस ताजा हमले ने मणिपुर के संघर्ष-ग्रस्त इलाकों में काम करने वाले आम ट्रांसपोर्टरों और आवश्यक सामान ले जाने वाले काफिलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि जब तक फुलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक राज्य के राजमार्गों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित रह सकती है.

मणिपुर पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ (CRPF), बीएसएफ (BSF) और आरएएफ (RAF) के जवानों को मिलाकर बनाई गई एक संयुक्त सुरक्षा टीम 29 मई को यािंगांगपोकपी से उखरुल की ओर फंसे हुए एफसीआई ट्रकों के साथ-साथ एलपीजी और आईओसीएल (IOCL) टैंकरों को सुरक्षा घेरे में ले जा रही थी.

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