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मणिपुर में फिर भड़की हिंसा: पूर्व CM बीरेन सिंह का दावा- 'एक ही दिन में मारे गए 7 लोग, पुलिस स्टेशन जलाया'

मणिपुर में गश्त करते सुरक्षा बल. ( IANS )

इम्फाल: मणिपुर में पिछले 24 घंटों के भीतर सुरक्षा स्थिति एक बार फिर बेहद गंभीर हो गई है. राज्य के कामजोंग, उख्रुल और कांगपोकपी जिलों में उग्रवादी गुटों के बीच नए सिरे से भीषण झड़पें शुरू हो गई हैं. इस ताजा हिंसा के दौरान कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है.

इन घटनाओं में प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक एक महिला सहित 3 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है. हालांकि, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अलग-अलग हिंसक वारदातों में कुल 7 लोगों की जान गई है. सोशल मीडिया पर कामजोंग पुलिस स्टेशन को आग लगाने के दावों और वीडियो को स्थानीय पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है.