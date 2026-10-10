मणिपुर में फिर भड़की हिंसा: पूर्व CM बीरेन सिंह का दावा- 'एक ही दिन में मारे गए 7 लोग, पुलिस स्टेशन जलाया'
मणिपुर के कामजोंग, उख्रुल और कांगपोकपी में उग्रवादी गुटों के बीच नए सिरे से भीषण झड़पें हुई हैं. पढ़ें, पूरी रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 8:54 PM IST
इम्फाल: मणिपुर में पिछले 24 घंटों के भीतर सुरक्षा स्थिति एक बार फिर बेहद गंभीर हो गई है. राज्य के कामजोंग, उख्रुल और कांगपोकपी जिलों में उग्रवादी गुटों के बीच नए सिरे से भीषण झड़पें शुरू हो गई हैं. इस ताजा हिंसा के दौरान कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है.
इन घटनाओं में प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक एक महिला सहित 3 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है. हालांकि, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अलग-अलग हिंसक वारदातों में कुल 7 लोगों की जान गई है. सोशल मीडिया पर कामजोंग पुलिस स्टेशन को आग लगाने के दावों और वीडियो को स्थानीय पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने उठाए गंभीर सवाल
इस ताजा हिंसा पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट कर राज्य व केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक ही दिन में हिंसक घटनाओं में 7 लोग मारे गए हैं.
SEVEN DEAD, A POLICE STATION BURNT. WHAT IS HAPPENING TO MANIPUR? Seven lives have been lost in a single day following violent incidents across different parts of Manipur. Suspected Myanmar-based militants have reportedly attacked Ningchou village in Kamjong district, while deadly violence has also been reported along Makui IT Road and at Chassad. Even a police station in Kamjong has reportedly been burnt down. Further, two Nagas from Makui Ashang village in Kangpokpi district have also been reported missing. Particularly disturbing is the killing of Sandeep Rai, a member of the Nepali community, in an alleged KRA ambush at Yolen near TM Kasom Litan in Ukhrul district. This shows how the violence is spreading and claiming innocent lives across communities. What is going on? How weak have we become that armed militants can kill people, burn down police stations and challenge the authority of the Indian state with such impunity? This is a serious threat to our country’s internal security and sovereignty. All illegally held weapons must be recovered, launch decisive operations against armed militant groups and strengthen our Indo-Myanmar border. Both state and central security forces must act without further delay.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 10, 2026
बीरेन सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, "क्या चल रहा है? हम इतने कमजोर कैसे हो गए कि सशस्त्र उग्रवादी लोगों की हत्या कर रहे हैं, पुलिस थानों को आग लगा रहे हैं और भारतीय राज्य की सत्ता को इतनी बेखौफ चुनौती दे रहे हैं?"
उन्होंने दावा किया कि म्यांमार स्थित संदिग्ध उग्रवादियों ने कामजोंग जिले के निंगचोउ गांव पर हमला किया है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उख्रुल जिले में संदीप राय की हत्या कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) के कैडरों द्वारा किए गए घात लगाकर किए गए हमले में हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि सभी अवैध हथियारों को तुरंत जब्त किया जाए, उग्रवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया जाए और भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाए.
पोस्ट के साथ जारी वीडियो में कांजोंग पुलिस स्टेशन में लगी आग, घना धुआं और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं. वीडियो पर 10/10/26 और “कांजोंग पुलिस स्टेशन” का लेबल लगा है.
कैसे हुई हिंसा की शुरुआत
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत कामजोंग जिले के कुकी-बहुल चसाद गांव में हुई. शुक्रवार रात को 5 बच्चों की मां, 42 वर्षीय डोमखोनी थौथांग की गर्दन के पास गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड के बाद शनिवार सुबह सशस्त्र कुकी और नागा गुटों के बीच आमने-सामने भीषण गोलाबारी शुरू हो गई.
इस गोलाबारी की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक माइकल नगामिनलेन हाओकिप की भी मौत हो गई. झड़प के दौरान उपद्रवियों ने करीब 10 घरों को आग के हवाले कर दिया.
वहीं दूसरी ओर, कुकी संगठनों ने चसाद गांव की इस घटना को लेकर एक अलग दावा किया है. कुकी मानवाधिकार मंच (KHRF) के अनुसार, यह हिंसा तब भड़की जब महिलाओं का एक समूह ग्राम स्वयंसेवकों (Village Volunteers) की कथित गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था.
चसाद गांव में भड़की इस हिंसा के बाद कामजोंग जिला प्रशासन ने तुरंत कड़े कदम उठाए हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं.
नेपाली समुदाय के व्यक्ति की कार में हत्या, नागाओं के घर फूंके
हिंसा की दूसरी वारदात उख्रुल जिले में सामने आई, जहां चेपू याओलेन के पास संदिग्ध उग्रवादियों ने एक चलती गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में कार चला रहे 40 वर्षीय संदीप राय की गोली लगने से कार के अंदर ही मौत हो गई. मृतक संदीप राय नेपाली समुदाय से ताल्लुक रखते थे.
इस घटना के बाद, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को अज्ञात तत्वों द्वारा तांगखुल नागा ग्रामीणों के घरों को आग के हवाले किए जाने की भी खबर है. इस झड़प में दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने की सूचना है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
दो नागा नागरिक लापता
ताजा हिंसा की आग कांगपोकपी जिले तक भी फैल गई है. जिले के माकुई अशांग और तापोन इलाकों में आईटी रोड के पास सशस्त्र समूहों के बीच भारी गोलाबारी हुई है. इसके साथ ही, कांगपोकपी जिले के माकुई अशांग गांव से दो नागा नागरिकों के लापता होने की भी खबर है.
तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, जनजातीय एकता समिति ने शनिवार शाम 6 बजे से कांगपोकपी जिले में 24 घंटे के पूर्ण बंद का ऐलान किया है. समिति ने बयान जारी कर कामजोंग, उख्रुल और कांगपोकपी के आईटी रोड पर हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि ये घटनाएं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं. इस साल फरवरी में कुकी और नागा समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद से अब तक 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.
(Input-IANS)
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