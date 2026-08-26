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मणिपुर में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से पहले NRC को अपडेट करने की मांग

मणिपुर में नागरिक समाज संगठनों, समुदाय के नेताओं ने पीएमओ को ज्ञापन सौंपकर जनगणना से पहले एनआरसी की मांग की. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट ...

MANIPUR DELIMITATION EXERCISE
मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों के नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 7:40 AM IST

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नई दिल्ली: मणिपुर के 14 सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) और कम्युनिटी लीडर्स के एक ग्रुप ने पिछले दो दिनों में नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित जनगणना और भविष्य में होने वाली किसी भी परिसीमन प्रक्रिया से पहले राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को अपडेट किया जाए.

कई संगठनों और कम्युनिटी ग्रुप्स के प्रतिनिधियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने - जिसमें कबुई यूनियन मणिपुर, कोम यूनियन मणिपुर, रोंगमेई नागा मणिपुर और मैतेई पांगल मणिपुर शामिल थे - प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) को ज्ञापन सौंपे.

इन समूहों ने मांग की कि मणिपुर में किसी भी परिसीमन की प्रक्रिया से पहले भारतीय नागरिकों की पहचान की जाए. उनका तर्क था कि मूल भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और अखंडता की रक्षा के लिए एनआरसी को अपडेट करना जरूरी है.

प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार, दोनों से आग्रह किया कि नागरिकों की पहचान को 1951 के आधार से जोड़ा जाए. इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक और कानूनी कारणों का हवाला दिया. अपने ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मणिपुर में पहली जनगणना और एनआरसी की प्रक्रिया 1951 में हुई थी.

इसमें पहले से तैयार गाँव की सूची का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने मणिपुर के विलय से पहले के संवैधानिक ढांचे का भी जिक्र किया, जिसके तहत राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान आधिकारिक गाँव और जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था.

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, 'मणिपुर में पहली जनगणना और एनआरसी 1951 में हुई थी, जिसमें 1948 की गाँव सूची का इस्तेमाल किया गया था.' उन्होंने यह भी बताया कि बाद में 1969 में मणिपुर को पाँच जिलों और 25 सब-डिविजनों में पुनर्गठित किया गया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बीएम याइमा ने दावा किया कि पिछले कुछ दशकों में मणिपुर में गाँवों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना में गाँवों की संख्या 2,540 दर्ज की गई थी, जबकि 1961 में यह संख्या 1,866 थी.

उन्होंने चंदेल और चूड़ाचांदपुर जैसे जिलों में गाँवों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की ओर इशारा किया और कहा कि इस विस्तार का एक कारण 'पहाड़ी क्षेत्रों' के ढांचे और आदिवासी समुदायों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के तहत गाँवों और बस्तियों को मान्यता मिलना है.

याइमा ने म्यांमार के साथ मणिपुर की खुली सीमा का भी जिक्र किया और तर्क दिया कि प्रवासन को लेकर चिंताओं ने नागरिकों की पहचान को एक अहम मुद्दा बना दिया है. उन्होंने दावा किया कि 1950 में एंट्री और एग्ज़िट पास सिस्टम को खत्म करने से अवैध प्रवासन के खिलाफ सुरक्षा उपाय कमज़ोर हो गए हैं.

याइमा ने कहा, 'हमने राज्य और केंद्र सरकारों के सामने यह मांग रखी है कि मौजूदा जनगणना प्रक्रिया को टाल दिया जाए और मणिपुर में किसी भी परिसीमन प्रक्रिया से पहले एनआरसी को अपडेट करने की सुविधा दी जाए.' प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित एनआरसी प्रक्रिया पर चर्चा के लिए अलग-अलग हितधारकों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की भी मांग की.

उन्होंने विभिन्न सामुदायिक संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस मांग पर कोई भी रुख अपनाने से पहले 1951 से 2011 तक के ऐतिहासिक जनगणना आंकड़ों की जांच करें. इन 14 संगठनों का कहना था कि नागरिकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी किसी भी बड़ी कवायद से पहले, मणिपुर की जटिल जनसांख्यिकीय संरचना को देखते हुए वहां के मूल निवासियों और नए समुदायों के बीच बातचीत और सलाह-मशविरा जरूरी है.

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