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मणिपुर में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से पहले NRC को अपडेट करने की मांग

मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों के नेता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मणिपुर के 14 सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) और कम्युनिटी लीडर्स के एक ग्रुप ने पिछले दो दिनों में नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित जनगणना और भविष्य में होने वाली किसी भी परिसीमन प्रक्रिया से पहले राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को अपडेट किया जाए. कई संगठनों और कम्युनिटी ग्रुप्स के प्रतिनिधियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने - जिसमें कबुई यूनियन मणिपुर, कोम यूनियन मणिपुर, रोंगमेई नागा मणिपुर और मैतेई पांगल मणिपुर शामिल थे - प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) को ज्ञापन सौंपे. इन समूहों ने मांग की कि मणिपुर में किसी भी परिसीमन की प्रक्रिया से पहले भारतीय नागरिकों की पहचान की जाए. उनका तर्क था कि मूल भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और अखंडता की रक्षा के लिए एनआरसी को अपडेट करना जरूरी है. प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार, दोनों से आग्रह किया कि नागरिकों की पहचान को 1951 के आधार से जोड़ा जाए. इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक और कानूनी कारणों का हवाला दिया. अपने ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मणिपुर में पहली जनगणना और एनआरसी की प्रक्रिया 1951 में हुई थी. इसमें पहले से तैयार गाँव की सूची का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने मणिपुर के विलय से पहले के संवैधानिक ढांचे का भी जिक्र किया, जिसके तहत राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान आधिकारिक गाँव और जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था. प्रतिनिधिमंडल ने कहा, 'मणिपुर में पहली जनगणना और एनआरसी 1951 में हुई थी, जिसमें 1948 की गाँव सूची का इस्तेमाल किया गया था.' उन्होंने यह भी बताया कि बाद में 1969 में मणिपुर को पाँच जिलों और 25 सब-डिविजनों में पुनर्गठित किया गया था.