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मणिपुर के कांगपोकपी में बड़ा उग्रवादी हमला: नागा समुदाय के 4 लोगों की मौत, एक लापता

यह हमला मकुई अशांग और थाबम्बा नागा के बीच एक सुनसान इलाके में हुआ, जहां उग्रवादियों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया.

Manipur Ambush many Killed
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 5:50 PM IST

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इंफालः मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार को हथियारबंद उग्रवादियों के एक घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मकुई अशांग और थाबम्बा नागा के बीच एक सुनसान इलाके में हुआ, जहां उग्रवादियों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया. हमले के बाद से एक अन्य व्यक्ति लापता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मारे गए सभी चार लोग लियांगमई नागा समुदाय के थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड के विरोध में नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने सेनापति जिला मुख्यालय शहर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करा दिया है. हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

गुरुवार को यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है. इन कोशिशों के तहत, सरकार ने हाल ही में नेशनल हाईवे 2 के ज़रिए इंटर-स्टेट बस सर्विस फिर से शुरू की हैं, जो कुकी और नागा गांवों से होकर गुजरती है. बता दें कि, इस साल फरवरी से मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के लोगों पर हत्याओं और आगजनी सहित कई हमले हुए हैं. वहां तनाव का माहौल बना हुआ है.

मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले में दो अलग-अलग सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार 24 अगस्त को सुरक्षा बलों ने हथियारों, गोला-बारूद और सुरक्षा उपकरण का जखीरा बरामद किया था. RPF/PLA के एक सक्रिय कैडर को भी गिरफ्तार किया गया था.

(इनपुट-PTI)

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