'तेजस्वी प्रण पत्र में बिहार को नंबर वन बनाने का रोड मैप', जानिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है खास

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से महज 10 दिन पहले महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे 'तेजस्वी प्रण पत्र' नाम दिया है. इस दस्तावेज में अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के विकास का रोडमैप पेश किया जाएगा. तेजस्वी ने कहा कि यह प्रण पत्र बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाने का विजन दस्तावेज है.

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा. इस दौरार उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करें. तेजस्वी ने ये भी सवाल किया कि एनडीए बताए कि उनके पास बिहार के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और वे राज्य को कैसे आगे लेकर जाएंगे.

"हमने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है. आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी करने जा रहे हैं. हम पांच साल कैसे काम करेंगे आज हम बताएंगे. हम चाहते हैं कि बीजेपी और उनके सहयोगी अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करे. ये भी बताएं कि उनके पास क्या योजनाएं हैं? उनका क्या विजन है. वे बताएं कि बिहार को कैसे उपर लेकर जाएंगे? हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है. हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे. वे लोग केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं."- तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, महागठबंधन

पलायन और छठ पर ट्रेनों की कमी पर तेजस्वी का तीखा प्रहार: तेजस्वी ने छठ पूजा के दौरान बिहार से पलायन करने वाले प्रवासियों की दयनीय स्थिति पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि आज से वे लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं. तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं. जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं और जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं वे जब लौट रहे होंगो तो उन्होंने देखा होगा कि छठ मं वे किस तरह से वापस आए हैं. तेजस्वी ने कहा कि यह देख कर दुख होता है कि रेल मंत्री ने 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से लोग वापस आए हैं उससे लगता है कि उन्होंने बिहार के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है.