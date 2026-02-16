'पवन खेड़ा तोता, तो केसी वेणुगोपाल गुंडे', मणिशंकर अय्यर का तीखा प्रहार
मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों से मचा बवाल. उन्होंने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना.
Published : February 16, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस फिर से असहज हो गई है. उन्होंने कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा को "तोता" और महासचिव केसी वेणुगोपाल को "गुंडा" कहा है. अय्यर ने एक दिन पहले केरल की वाम सरकार की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा था कि यूडीएफ के सीएम विजयन अच्छा कर रहे हैं और वे राजीव गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं.
कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों पर सफाई दी है. मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों पर जब पवन खेड़ा से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि अय्यर का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, वह जो भी बोलते या लिखते हैं, यह उनका निजी विचार होता है.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " i want you to send a message to pawan khera. he has allied with ma baby in delhi and he is getting upset about my being allied with pinarayi vijayan here. what kind of congressi is he? above all, how stupid can a… pic.twitter.com/5hd3qhhrdv— ANI (@ANI) February 16, 2026
पवन खेड़ा ने मणिशंकर अय्यर पर जो टिप्पणी की, इस पर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा की कांग्रेस में कोई अहम जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा उन्हें कांग्रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं, यह फैसला या तो राहुल गांधी कर सकते हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर खुद सोनिया गांधी कर सकती हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अय्यर ने कहा कि वह खुद पवन खेड़ा को अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं, और उनसे उनका कोई संबंध नहीं है. एक टीवी चैनल में जब अय्यर से पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं है.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " ...i am in the congress party, i haven't left it. if pawan khera is going to expel me, i will happily go outside and kick his backside after i have left." pic.twitter.com/Y0Ypri0tO5— ANI (@ANI) February 16, 2026
मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर भी इशारों ही इशारों में हमला किया. उन्होंने कहा कि वह (राहुल) भूल गए हैं कि मैं पार्टी का "मेंबर" हूं, इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं."
मणिशंकर अय्यर ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी का क्या होगा, जिसके महासचिव केसी वेणुगोपाल होंगे.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " there is a biography of dr ambedkar - a part apart. so, that's the only thing i can say. mr rahul gandhi has forgotten that i am a member of the party. therefore, i am a gandhian, i am a nehruvian, i am a rajivian but… pic.twitter.com/QOnoAy29Kc— ANI (@ANI) February 16, 2026
अय्यर ने कहा कि वेणुगोपाल अपने को सरदार पटेल समझते हैं, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह एक गुंडे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आप सोचिए, यह किस तरह के महासचिव हैं कि उन्होंने पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति को पार्टी का प्रवक्ता बना दिया है और खेड़ा कितने बड़े "बेवकूफ" हैं, यह तो आप जानते ही हैं. मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा वहीं करते हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है या कहिए कि रटाया जाता है, वह प्रवक्ता कभी नहीं हो सकते हैं.
