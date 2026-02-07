ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: बांग्लादेशी कैदी कस्टडी से फरार, तलाश में जुटी पुलिस, सीमा पार करने का शक

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल): बहरामपुर जिले में पुलिस कस्टडी से भागा बांग्लादेशी कैदी अभी भी फरार है. पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद, पुलिस को भागे हुए कैदी का कोई सुराग नहीं मिला है. कैदी को पकड़ने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर एरिया के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है.

पुलिस का दावा है कि भागा हुआ कैदी अभी तक पड़ोसी देश में सीमा पार नहीं कर पाया है. हालांकि, आम लोगों का मानना ​​है कि बांग्लादेश से बिना रोक-टोक घुसपैठ को देखते हुए, भागा हुआ कैदी पहले ही बॉर्डर पार कर चुका है. पुलिस ने कैदी को पकड़ने के लिए बीएसएफ की मदद मांगी है.

हालांकि, बहरामपुर केंद्रीय कारागार के सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोई जांच कमेटी नहीं बनी है जो यह जांच करे कि पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद कैदी कैसे भाग गया. इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. केंद्रीय कारागार के अधीक्षक दीपक सार्की ने कहा, "मैं बाहर था, इसलिए मुझे इस मामले की जानकारी नहीं थी. मैं पूरे मामले की जांच कर रहा हूं."

केंद्रीय कारागार के सूत्रों के मुताबिक, भागे हुए कैदी का नाम समीउल इस्लाम उर्फ ​​रवि है. वह पिछले छह महीने से बहरामपुर केंद्रीय कारागार में बंद था. उसे जालंगी पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सूत्रों ने आगे बताया कि अभी बहरामपुर कारागार में करीब 1200 बांग्लादेशी कैदी हैं. उनमें से कई अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास की वजह से उन्हें वापस नहीं भेजा जा सका है. सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश में अशांति की वजह से वापस भेजने में दिक्कतें आ रही हैं. समीउल इस्लाम भी एक कैदी था जिसकी सजा खत्म हो गई थी.